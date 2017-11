Estudio de Universidad de Texas tiene mentiras: Rubén Moreira

Torreón, Coahuila

El gobernador Rubén Moreira Valdez, señaló que es mentira lo que dice el informe "Control.... Sobre todo el Estado de Coahuila", publicado por la Universidad de Texas.

Rechaza que la administración haya tenido vínculos con la delincuencia, prueba de ello, es la disminución de los hechos delictivos en la entidad.

Finalmente buscará a la Universidad para preguntarles el motivo de la exclusión de la autoridad en el estudio.



El documento fue elaborado por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en donde tras el testimonio de 24 reos concluyeron que el cártel de Los Zetas presuntamente tenía en su nómina a funcionarios, elementos policiacos y politicos así como a los hermanos Moreira (Humberto y Rubén), así como a los ex gobernadores Javier Duarte y Fidel Herrera.



Durante su gira por Torreón, a un día de publicado el texto, señaló que nunca le dieron la posibilidad de aclarar o plasmar su opinión en este informe.



"Mi administración nunca ha tenido vínculos con la delincuencia y prueba de ello, es la disminución de la violencia. Es muy lamentable que no sea objetiva la publicación, que no haya buscando las versiones del gobierno del Estado. Me han dicho que el documento presenta una infinidad de inexactitudes, por ejemplo, la fotografía de la portada es una gráfica de 2005 que ni siquiera corresponde a lo que aseguran", detalla.



Las afirmaciones provienen de testimonios dados por supuestos criminales que tienen órdenes de aprehensión en Coahuila.

No incluyeron tampoco -dice- las políticas públicas que se tienen en la entidad para la localización de personas desaparecidas. No hacen referencia al abatimiento de capos o detenciones, así como tampoco, señalan la disminución de los índices delictivos.



"En torno al documento tengo varias hipótesis, una de ellas es que fueron engañados por quienes dieron los testimonios y la otra es que nunca hicieron un estudio académico por lo que el gobierno del estado de Coahuila, se encuentra en la disposición de la Universidad de Texas para aclarar todos los acontecimientos".



Esta investigación afecta al prestigio de la propia instititución, porque algunas acusaciones fueron ya aclaradas hace dos años que no se incluyeron como referencia en este informe, por ello le preocupa que este documento pueda poner en peligro a la familia de servidores públicos.



Le preocupa también que el Centro Fray Juan Larios que colaboró con este estudio, haya sido omisio y parcial y pone en duda cualquiera interacción del gobierno con él.

"Mi administración nunca ha tenido vínculos con la delincuencia y prueba de ello, es la disminución de la violencia".



Confía en que la Universidad pueda rectificar, pues a nivel nacional se sabe que en Coahuila ha disminuido la violencia significativamente y que se han detenido a capos como Z40, Z41 y 41 el Platanito, Danny Meneras y fue abatido el Lazca.



Desde su punto de vista, son bienvenidas todas las investigaciones y los estudios en materia de seguridad siempre y cuando sean ciertos, ya que de lo contrario la imagen de Coahuila en el país y en el extranjero es negativa.

Finalmente buscará a la Universidad para preguntarles el motivo de la exclusión de la autoridad en el estudio y para proporcionarles las cifras que se tienen por ejemplo en la dismiución del 80 por ciento de los homicidios.

dcr