Ofertan ropa de bebé en redes pese a riesgo

Usuarios de redes sociales en el sur de Tamaulipas continúan con la venta, intercambio y obsequios de ropa de bebé en condiciones sospechosas, esto pese al incidente ocurrido a finales del mes pasado, donde una joven embarazada fue asesinada para extraerle su bebé, luego de ser contactada por un anuncio en Facebook.

En páginas la red social usadas en la zona sur de Tamaulipas como "Bebetam", hay contactos que continúan ofreciendo prendas de bebé gratis, pero en condiciones inseguras, ya que piden a las interesadas acudir solas donde acuerden hacer el negocio, incluso la información de las cuentas no es clara y todo lo piden arreglar de forma privada.

Y es que pese a las advertencias que han hecho autoridades sobre las ventas en redes sociales, aún hay mujeres que se siguen arriesgando con tal de obtener gratis ropa para sus bebés.

Ayer MILENIO Tamaulipas detectó un ofrecimiento en la página "Noinboxtam", y aunque hubo usuarios que recomendaron que lo mejor era hacer esas donaciones de ropa a recién nacidos en albergues, para evitar malos entendidos, hubo mujeres que decidieron arriesgarse y aceptar las prendas.

También en el grupo "Bebetam" una usuaria hizo una publicación sobre su experiencia en su intento de adquirir una carreola que fue ofrecida en un precio demasiado accesible, pero que desde el inicio "fue demasiado sospechoso".

La joven mujer de nombre Lizeth, explicó que alguien en Bebetam ofreció una carreola a 150 pesos y ella buscó aprovechar la oferta, inclusive, se puso de acuerdo con el vendedor para verse en un punto en particular.

"Jamás mencionó que tenía que llevar a mi bebé ni nada y tal vez creyó que lo llevaría. Después le informé que no iría yo, que mandaría a mi papá y 15 minutos antes de la entrega me llamó y me dijo que no llegaría, me puso como pretexto que su hijo estaba en el hospital", relató.

