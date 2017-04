Rechaza transporte público denunciar los asaltos

Altamira

Asaltos al transporte público en Altamira están en la lista de negra de los delitos que no se denuncian, pues aunque las organizaciones reportan que van 15 a lo largo del año, no hay querellas pues consideran que solo se pierde el tiempo y no hay resultados.

Gualberto Galarza, director de Transporte Público en Altamira, indicó que solo hay denuncia si se roban un vehículo, por el seguro, pero si solo fue un asalto los trabajadores del volante no presentan denuncia.

"Nosotros como compañeros podemos contarnos a lo mejor de algún asalto, pero no tenemos un registro oficial porque no denuncian en el Ministerio Público".

Indicó que el sector ve el asunto como una pérdida de tiempo, pues aunque antes sí denunciaban no había resultados.

"Más que nada no se denuncia, yo tengo entendido, yo estoy en contacto con algunos Ministerios Públicos y me dicen que no llegan quejas de asaltos a transporte público y entonces no se puede actuar en consciencia".

Recordó que en Altamira, circulan un aproximado de 800 unidades del transporte público establecido.

Galarza Gamboa indicó que en la reunión que sostuvo con los concesionarios y choferes se les pidió que denuncien estos hechos, pues a través de la Dirección de Transporte se les apoyará con asesoría.

"Pues si deberían poner las denuncias, hemos tenido reuniones con los concesionarios para pedirles que presenten sus denuncias, nosotros contamos con apoyo para darles asesorías sobre lo que procede", dijo el funcionario municipal.





