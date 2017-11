Valle de México concentra robo a transporte de carga: PF

Toluca

El Coordinador de la Policía Federal en el Estado de México, Eduardo Góngora Espinoza, señaló que pese a los esfuerzos continúa el robo a transporte de carga, principalmente, en el Valle de México.

Apuntó que no hay distinción en los productos que se roban y ya tienen diversas líneas de investigación que implican colusión y autorobos.

"Lamentablemente hay algunos operadores que pertenecen o están coludidos con bandas delictivas y las empresas no tienen la delicadeza o no se han dado la oportunidad para verificar el nivel de confianza de los operadores; se están dando los autorobos porque las empresas no han coadyuvando en ese sentido".

TE RECOMENDAMOS: Detienen a 166 personas en Ecatepec

Los puntos más álgidos y con problemas mayúsculos -refirió- están en el Valle de México, como Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla.

Sin embargo, tras la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se implementó una estrategia para regionalizar el estado y están atendiendo estos tres municipios con los tres niveles de gobierno.

Asimismo afirmó que siguen coadyuvado con el Plan de Transporte Seguro (TRES) como parte de las estrategias del gobierno del estado y han implementado diversas estrategias que les arrojan buenos resultados, aunque -aceptó- no han podido abatir la criminalidad.

"En el Valle de Toluca hemos disminuido en 95 por ciento la incidencia en el caso del transporte público de pasajeros y de carga".

Durante su reunión con integrantes de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (ASECEM), apuntó que están atendiendo todas las denuncias en contra de los malos actos de la Policía Federal y le están dando el curso legal correspondiente.

"Asuntos internos ha puesto a disposición a más de 100 elementos en toda la república, en el Estado de México hemos atendido algunas denuncias y cuatro elementos ya fueron dados de baja".

LC