Tribunal pide a cancillería de Panamá expediente de Borge

Panamá

Un tribunal dijo hoy que pedirá a la cancillería panameña que complete una documentación para seguir adelante y resolver un incidente de objeciones presentado contra la extradición del ex gobernador Roberto Borge, a quien autoridades en México lo acusan de corrupción.

TE RECOMENDAMOS: Borge dejará su huelga de hambre si dejan que siga dieta

En una audiencia sobre el incidente de objeciones presentado por la defensa, el magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, resolvió pedir a la cancillería que le remita la documentación completa relacionada con el expediente de extradición, ya que las partes dijeron que faltaban fojas.

Mejía indicó que luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores le haga llegar el expediente completo, el tribunal entrará a revisar si admite o no las pruebas extraordinarias presentadas hoy por la defensa, y dirimir cuáles se pueden practicar o no en caso de ser admitidas.



En el incidente de objeciones, la defensa alega como causal de nulidad la improcedencia de la solicitud de extradición por no estar debidamente fundamentado en el derecho del estado requirente, por ser contraria a la ley o a algún tratado o convenio de extradición del que sea parte Panamá y por violar las normas.

El proceso de extradición está en fase de ejecución tras ser concedido por la cancillería de Panamá el 18 de septiembre pasado.

El fiscal del Ministerio Público, José Antonio Candanedo, dijo a Efe que si se admiten las pruebas el proceso se prolonga, y en caso de que no el Tribunal tendrá cinco días para decidir sobre el incidente de objeciones que pretende anular la extradición de Borge concedida por la cancillería a México.

Por otra parte, los magistrados de la sala penal no atendieron una petición de liberación de Borge presentada en esta comparecencia por el abogado defensor Carlos Carrillo.

Carrillo alegó que las órdenes de aprehensión provisional giradas por las autoridades mexicanas fueron suspendidas, por lo cual no se justifica que Borge siga detenido en Panamá con fines de extradición.

El defensor también solicitó que se le cambiara la detención provisional de Borge por arresto domiciliario, toda vez que dijo que no hay peligro que su cliente evada la justicia abandonando el país, pero el tribunal se declaró no competente para decidir.

Tampoco se resolvió una solicitud para trasladar nuevamente a Borge a la cárcel El Renacer, en las afueras de la capital, de donde fue sacado hacia la sede central de la Policía Nacional por riesgo de fuga.

Carrillo dijo a Efe que mañana tiene contemplado presentar un recurso ante la no concesión de la libertad de su cliente.

"Dijeron (en este tribunal) que no tenían competencia, y ustedes (la prensa) estuvieron presentes la semana pasada, el día 21, cuando el tribunal superior de apelaciones dijo que tampoco tenían competencia sino que era la sala (penal)", señaló Carrillo.

El Tribunal de Apelaciones ya le había negado a principios de agosto una medida cautelar distinta a la detención preventiva.

"Esto hay que dirimirlo en un recurso que vamos a presentar el día de mañana", apuntó el abogado, quien por otro lado añadió que falta por completar el expediente "porque nada más presentaron (la documentación) de formalización" de la petición de extradición.

Borge, quien era gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 por el Partido Revolucionario Institucional, fue detenido a principios de junio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia París.

Según la Procuraduría General de la República, el ex gobernador está implicado en la venta de terrenos en Quintana Roo a través de prestanombres a precios inferiores a los del mercado, y en la adquisición irregular de una empresa de embarcaciones turísticas.

En junio pasado, el PRI resolvió por unanimidad expulsar del partido a Borge.



VJCM