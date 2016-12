Me voy con la cara en alto y limpia: fiscal de Veracruz

Ciudad de México

El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, dijo que se va del cargo con la cara limpia y en alto, luego de que anoche anunció su renuncia.

TE RECOMENDAMOS: Fiscal de Veracruz presenta su renuncia



"Me voy contentísimo de haber satisfecho una meta, un sueño. Me voy realizado en todo el gran equipo que se conformó. Lo aprendido. Me voy con disposición de haber servido a mi estado. Salgo con la cara totalmente limpia y con la cara en alto", dijo en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen.

Anoche, Bravo Contreras informó que presentó su renuncia con carácter de irrevocable, misma que mandó al Congreso estatal para que surta efecto a partir del 1 de diciembre, cuando inicia la nueva administración estatal.

"No tengo nada que ocultar, ni nada que me avergüence", aseguró el aún fiscal.

Hoy afirmó que deja el cargo voluntariamente y que no hubo ninguna presión para tomar esa decisión. "Desde luego en un consenso con mi familia tomé la determinación voluntariamente", mencionó.

Dijo que Veracruz necesita de certeza y acuerdos, además de que reiteró que él no quiere ser factor de división ni encono.

Admitió que una de las razones para dejar el cargo es porque fue designado como fiscal por un gobernador "severamente cuestionado".

"Una de las razones, es precisamente esa, el origen, si es a partir de la Legislatura 63, un gobernador que está severamente cuestionado. Parte de las cosas que se han venido manejando es eso, no quiero generar la mínima sospecha para contribuir, que todas las instituciones de (Miguel Ángel) Yunes (gobernador de Veracruz electo), jalen sin ninguna distracción. Es unidad. No es otra cosa que unidad", dijo.

Negó que haya un acuerdo para ocupar algún cargo en la administración de Yunes.

En entrevista con Sergio Gómez para MILENIO Televisión, el fiscal rechazó que después de dejar el cargo sea perseguido por la justicia.

"Absolutamente no. te preguntaría a ti si has oído el nombre de Luis Ángel Bravo (dentro de los políticos perseguidos), estoy tranquilo, me voy con la frente en alto. Haré que mi familia siempre se sientan orgullosos de lo que he hecho. No estoy en ningún banquillo de los acusados", dijo.







jbh