Sales: sin ninguna seña del cártel de Jalisco en CdMx

México

No hay señales de la presencia operativa del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la Ciudad de México, aseveró el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.

Un día después del hallazgo de mantas presuntamente firmadas por la organización criminal en calles de la delegación Álvaro Obregón, el funcionario aseguró que no hay certeza de su autenticidad y lo único que las autoridades tienen claro es la presencia de un grupo delincuencial en Tláhuac.

“No se ha dejado de investigar. No estamos haciendo afirmaciones categóricas, (pero) hasta este momento no creemos que estas mantas correspondan efectivamente al cártel. Esto no implica que no sigamos investigando”, dijo en conferencia.

Cuestionado sobre estos supuestos mensajes de advertencia, destacó que hay una investigación en curso a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con su homóloga local.

“Hasta este momento tenemos claro que existe un grupo de la delincuencia organizada que actúa en Tláhuac y se sigue trabando en lo que respecta al otro (CJNG). No tenemos señales de la presencia operativa de esta otra organización”, reiteró.

Este martes, por segundo día consecutivo, apareció una presunta narcomanta, en la que el CJNG, una de las organización criminales más poderosas de México —según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos—advirtió sobre su llegada a la capital y amenazó a autoridades federales.

Durante la conferencia de este miércoles, Sales dio a conocer los avances del Operativo Escudo Titán del 29 de enero y el 7 de febrero, entre los que destacó la captura de 81 personas por delitos diversos, la liberación de seis por trata de personas y secuestro y el aseguramiento de 614 kilos de metanfetamina y nueve toneladas de precursores químicos, en Jalisco.

Reveló que parte importante de los logros del operativo van contra el cártel Jalisco, incluso “la detención de algunos elementos policiales que pueden estar vinculados”.

El comisionado señaló que Escudo Titán ha contenido la inercia de homicidios dolosos vinculados al crimen organizado, siendo Baja California Sur, Manzanillo, Tecomán, Colima y Cancún donde se observa una disminución de 23 por ciento.

Informó que dicho operativo se ampliará a otras ciudades para bajar los niveles de violencia originados por la fragmentación de grupos criminales.

NIEGA INFILTRACIÓN

Al igual que el comisionado nacional de Seguridad, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, negó que el CJNG haya incursionado en Ciudad de México, sin embargo, aseguró que se investigará “con toda seriedad” la aparición de dos presuntas narcomantas en Periférico.

Mancera afirmó que, de acuerdo con información proporcionada por el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, “el único objetivo de narcotráfico que tiene la Federación en la capital está en la delegación Tláhuac por la modalidad de narcomenudeo”.

“Hoy Tláhuac es el objetivo que sigue siendo punto de operación de gabinete y, por supuesto, también de territorio. No hemos terminado ahí, pero no tuve ninguna otra noticia de ningún otro grupo delictivo. Le pregunté al secretario si había otra preocupación, si había algún otro grupo y me dijo que no expresamente”, insistió.

Sin dar más detalles, Mancera aseguró que el informe de la PGR difundido en 2015, en el que reveló que el cártel encabezado por Nemesio Oseguera, El Mencho, tenía presencia en nueve entidades, incluida la capital, fue aclarado por la Secretaría de Gobernación en su momento.

En julio del año pasado, Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, líder del cártel de Tláhuac, murió con otros siete cómplices durante un operativo realizado por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina.

La dependencia explicó que El Ojos encabezaba una organización delictiva “extremadamente violenta” que opera en las delegaciones Tláhuac e Iztapalapa.

Tras el abatimiento del criminal sujetos bloquearon durante dos horas vialidades de la zona y quemaron al menos seis camiones en puntos como Canal de Chalco y Periférico.

Días después, Mancera reconoció que el grupo liderado por El Ojos era una organización delictiva “amplia, violenta, de cobertura que había rebasado a la delegación”, pero remarcó que no se trataba de un cártel.

INVESTIGACIÓN

La Procuraduría General de Justicia capitalina inició una carpeta de investigación por estos mensajes de advertencia. Entre las acciones emprendidas tras el hallazgo de las mantas en la delegación Álvaro Obregón, la segunda en menos de una semana, están la revisión de las cámaras de videovigilancia.

El ministerio público ordenó el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en esta zona, principalmente en el tramo que comprenden las calles de Río Hondo y Chihuahua, en la colonia Progreso.

A su vez, agentes judiciales iniciaron los trabajos de campo y solicitaron las videograbaciones de cámaras del C2 y particulares; estas indagatorias continuarán “hasta aclarar el evento y otorgar a los responsables la sanción correspondiente”.

Las mantas alertaban de la presencia de grupos de la delincuencia organizada y rechazaban las acciones que realizan las autoridades desde la Fiscalía para la Investigación del Delito de Narcomenudeo.

BLINDAN FRONTERAS DE LA GAM CON EL ESTADO DE MÉXICO

El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, anunció que como parte del programa Frontera Segura se reforzó la vigilancia en las colonias colindantes con los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlán, Coacalco y Tlalnepantla.

Lo anterior porque el índice delictivo del Estado de México es el más alto de todo el país, con más de 291 mil delitos.

La demarcación, agregó, cuenta con la fuerza policial más grande de las 16 delegaciones, la cual está integrada por mil 200 elementos y 120 vehículos, entre patrullas, pick ups, motocicletas, cuatrimotos, además de 83 módulos de vigilancia, el Centro de Monitoreo “GAM-C1 y el Centro de Reacción inmediata el “CANTIL”, así como 98 cuadrantes de sobrevigilancia con binomios de motopatrullas.

Aseguró que han repartido más de 60 mil alarmas vecinales, a fin de reforzar la vigilancia a lo largo de los 21 kilómetros de frontera.

Lobo Román indicó que, al último día de 2017, en la entidad mexiquense se cometieron más de 291 mil delitos, de los cuales 92 mil fueron robos; más de 62 mil de ellos perpetrados con violencia.

Con información de Ilich Valdez/México.