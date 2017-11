En minuto y medio, robaron 20 Rolex de joyería en Santa Fe

Ciudad de México

El asalto del 5 de noviembre a la joyería La Pequeña Suiza, en Centro Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa, se cometió en un minuto y medio, dijo Fausto Fuentes, dueño del establecimiento.

"(El asalto) duró un minuto y medio. En un minuto y medio (los ladrones) rompen tres vitrinas, es más, dejan hasta sangre porque se cortan la mano con el cristal", narró en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Fausto Fuentes dijo que los ladrones se llevaron 20 relojes, valuados en unos 100 mil pesos cada uno; por lo que el robo dejó una pérdida de unos 2 millones de pesos.

"Estos relojes no se venden en cualquier lugar, tiene que ser una joyería de prestigio la que los vende; no puede ser un particular", explicó.

El dueño de la joyería aseguró que pese a que en el lugar se han cometido dos asaltos anteriormente, uno en 2014 y otro en 2015, él seguirá vendiendo relojes de esta marca.

"Yo nací con Rolex porque nosotros la trajimos hace muchísimos años cuando Rolex no era gran cosa... Rolex va a seguir en Santa Fe. Si yo me retiro, será como darme un tiro en la cabeza y sería darme por vencido. Fuimos tres personas que los trajimos (la marca) hace 45 años en ese lapso no pasaba nada; era un orgullo, yo inicié cuando la marca no era nada".

"En el primer asalto desbarataron la joyería totalmente con mazos", dijo Fuentes y detalló que en aquel robo los ladrones se llevaron relojes de las marcas Rolex y Tudor.

En 2015, dijo, se le volvieron a robar relojes de ambas marcas, "una cantidad más o menos de 120 relojes entre los asaltos".

Sobre el asalto del pasado fin de semana, narró que se encontraba en el establecimiento cuando entraron los dos ladrones, uno de ellos sacó una pistola de un portafolio para amedrentar a los presentes y comenzar el robo.





