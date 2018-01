Regios viven un ‘tormento’ a su regreso de McAllen

Monterrey

Integrantes de una familia regiomontana que regresaban de McAllen tuvieron una amarga experiencia.

Esto porque en su regreso en Nuevo León fueron bloqueados en la autopista rumbo a Monterrey por dos vehículos.

“Ya nos llevó la fregada, pensé; uno de los ocupantes del vehículo al frente de mi camioneta bajó y se vino directamente del lado mío y me tocó en la ventana con la pistola, bajé el vidrio y pregunté lo que se ofrecía”, relata el padre de familia, quien prefirió omitir su nombre.

Le preguntó cuál era su ocupación y si la persona que viaja con él, de alrededor de 14 años, era su hijo, entre otras cosas.

“Contesté las preguntas y me dijo que se subiría al asiento delantero y me advirtió que no me iba a pasar nada. Su expresión fue: no te va a pasar nada, solo coopera con nosotros para un servicio… y pues acepté su solicitud”, precisó.

Le dijo que siguiera al primer vehículo y el de atrás los seguiría…

“Mi hijo preguntaba, ¿quién es el señor papá?... ¡Es amigo, hijo, amigo!...

La persona no dejaba de hablar por uno de sus celulares, traía tres y en otros dos mandaba y recibía mensajes…

Total que al llegar al entronque que conduce a la autopista de cuota y la libre le indicó: “Baja la velocidad, ahorita te digo dónde te detendrás”.

Señaló que pensó… “aquí es donde viene lo que esperaba, una de dos, que me bajara, o robarme o quizá secuestrarnos, pero no, gracias a Dios no fue así”.

El acompañante le señaló: “Te dije que no te iba a pasar nada, déjame aquí y espera que nos alejemos y reanudas tu regreso, no tengas ningún temor… nada te pasó ni te va a pasar”.

Así terminó el pavor que tenía, de inmediato le llamó a su esposa y le hizo saber que lo mejor era que se regresara por Laredo, o Miguel Alemán, no le hace que tarde una o más horas.

“¡Gracias a Dios, pero no vuelvo a irme por Reynosa… Jamás!”, refirió el padre de familia.