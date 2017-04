Recuperan seis cuerpos de fosas en Tlajomulco

Guadalajara

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco informó que fueron recuperadas cuatro osamentas, dos cuerpos y varios restos óseos de seis fosas clandestinas localizadas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En un comunicado detalló que el pasado 14 de abril personal de la fiscalía acudió al kilómetro uno de Acueducto, a la altura del rancho Los Trigos, en la colonia Jardines, luego de recibir el reporte de la policía de ese municipio, que localizó restos humanos semienterrados.

"Elementos de la fiscalía y personal de ciencias forenses al llevar a cabo la inspección del lugar observaron una osamenta y restos humanos en diversos lugares del predio cubiertos con tierra suelta y cal, por lo que presumieron que podría tratarse de varios cuerpos sepultados en diferentes fo-

sas", abundó.

Una vez concluidos los trabajos de excavación, agregó, el personal fijó seis fosas donde se localizaron: cuatro osamentas de personas del sexo masculino, restos óseos incompletos de los que no se pudo determinar el sexo por ser pocos y dos cuerpos de hombres con evolución cadavérica de aproximadamente 10 días.

Puntualizó que de los cuerpos referidos, dos ya fueron identificados por sus familiares.

La dependencia puntualizó que elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hicieron cargo del levantamiento de indicios para identificar a las víctimas.

Faltan recursos

En entrevista con MILENIO, activistas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas, afirmaron que los gobiernos federal, estatales y municipales han sido rebasados en esta labor.

Cinthia Eslava Montiel, de la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, denunció que en el caso de Veracruz "la Fiscalía General del estado no tiene reactivos ni personal para hacer las pruebas de ADN de los cadáveres que hemos encontrado".

Recordó que en la entidad, autoridades perdieron en días pasados 400 muestras de igual número de cuerpos. "Nos han dicho que no tienen dinero para procesar todo el material; la policía científica recolecta muestras, las lleva al laboratorio, pero no tienen reactivos. La Fiscalía está sobrepasada en todo", reprochó.

Ello no obstante, las recientes declaraciones del fiscal veracruzano, Jorge Winckler, quien afirmó que el estado ocupa el primer lugar en fosas clandestinas este año.

Para Eslava Montiel ese reconocimiento significa que "esto es algo que no termina y es de preverse que siga creciendo.

Mario Vergara, de la organización Buscando Fosas en Guerrero, acusó que "la delincuencia sigue operando abiertamente con complicidad y permiso de las autoridades".

La búsqueda de fosas ha sido un esfuerzo de familiares "y no del gobierno. Éste solo recoge los cuerpos que hemos encontrado... No los ha identificado, dice que no hay presupuesto, que no hay personal especializado", señaló.

"Las autoridades han sido rebasadas en la búsqueda de desaparecidos", agregó.



Con información de:

Francisco Mejía