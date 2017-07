Reclaman vecinos a alcalde de Apodaca por ola de robos

Apodaca

Vecinos de las colonias Hacienda y Valle del Mezquital reclamaron al alcalde de Apodaca, Oscar Cantú, la ola de robos que se ha perpetrado en la zona.

Fue mediante videos de usuarios de las redes sociales donde se aprecia una junta con los vecinos del sector y éstos, de manera enojada, piden mayor presencia policiaca en las calles.

"Eso es manipulable y tú lo sabes, tenemos casos en donde las patrullas se tardan más de dos horas en llegar", reclamó un ciudadano al alcalde cuándo éste le mostraba las gráficas de la incidencia delictiva que ven los municipios con el Estado todas las semanas.

"Mientras no hayamos puesto una denuncia o no salga en la tele no pasa ninguna patrulla", manifestó una mujer.

"Aquí en mi casa se metieron a robar con (viviendo) personas de la tercera edad, se llevaron dos teles", señaló otra de las vecinas.

Otra de las quejosas reclamó al alcalde que uno de los policías, en los rondines que realizan por las noches, le quitó 200 pesos a su hijo quien venía del trabajo.

"Ayer a mi hijo, mi hijo sale a las 9 de la noche de trabajar, una patrulla me le quitó 200 pesos, lo agarraron, lo aventaron sobre la patrulla, lo esculcaron, le sacaron la cartera y mi hijo me decía que los de la patrulla le decían ¡No voltees!", relató una madre de familia.

Toda esta serie de reclamos se desarrolló el pasado 6 de julio según la fecha que muestra la cuenta de Facebook del ciudadano Luis Fernando Torres.

En dicha junta también se encontraba la secretaria de Seguridad del municipio quien fue muy cuestionada por los vecinos por la trayectoria con la que esta cuenta.

Cabe recordar que apenas la semana pasada, el alcalde Óscar Cantú anunció con bombo y platillo en una entrevista para MILENIO Monterrey la incorporación de 100 elementos más a la corporación policiaca para llegar a poco más de 500 cuerpos de seguridad.

