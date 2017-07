Rechaza empresario diligencia tras captura de ministerial

Monterrey

Tras revelarse la captura de una ministerial acusada de secuestro, el empresario Agustín Villarreal Budnik rechazó ir a la diligencia de reconocimiento de agentes, que se realizaría este lunes, al no tener las condiciones de seguridad y de autenticidad de la identidad de los mismos que pudieron secuestrarlo en el 2016.

TE RECOMENDAMOS: Captan presunta extorsión de ministerial

En entrevista, el director general de la empresa Ladrillera Mecanizada informó que solicitó por escrito al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Antisecuestros, Gerardo Padrón, que le informará de las medidas que se estaban tomando para garantizar la autenticidad y de la lista de agentes ministeriales que iba a reconocer.

Sin embargo, por instrucciones de sus asesores jurídicos, evitó acudir a la primera de las diligencias en donde buscaba reconocer la identidad de los presuntos ministeriales que lo plagiaron.

"Buscamos constatar la identidad de todos y cada uno de los elementos activos de la Agencia Estatal de Investigaciones que le serian mostrados en la diligencia de reconocimiento de filas "cámara de Gesell".

"Se demuestra que no hay autenticidad dado que hay una mujer señalada como secuestradora y a mí nunca me han enseñado una mujer dentro de la lista de ministeriales, esa policía tiene varios cómplices sujetos a investigación y no hay certeza que me los hubieran mostrado el día de hoy", dijo.

Villarreal Budnik denunció ante la Procuraduría que fue secuestrado y golpeado durante dos días por supuestos hombres que se identificaron como elementos de la Policía Ministerial, quienes exigían un monto de 20 millones de dólares para no matarlo, aunque finalmente trascendió que su padre, del mismo nombre y su hermano Isaac estaban detrás del plagio.

Villarreal Budnik señaló que según sus asesores jurídicos, no existe constancia de esa certificación para que se reúnan las condiciones establecidas en los tratados internacionales para este tipo de diligencias.

"Está muy enredado todo, por lo que estoy temeroso, ya que es cierto que hay secuestradores dentro de la institución y no hay garantías para mi persona y mi integridad, toda vez que no se me garantiza la autenticidad de los agentes que pudieran estar involucrados en este nuevo caso de secuestro.

"Y que probablemente podrían estar relacionados con mi caso, buscaré al procurador Bernardo González, quien ha estado muy al pendiente del caso y lo quiere resolver para que proponga una nueva fecha y se garanticen las medidas solicitadas, mismas que hasta el día lunes no se han obtenido por parte de la Unidad Antisecuestros", cuestionó el empresario.

Por ello, Villarreal Budnik pidió la comparecencia del gobernador Jaime Rodríguez Calderón ante el Ministerio Público, para que ayude a esclarecer el caso de su secuestro.

Por su parte, el gobernador sin afirmar o desmentir que vaya acudir ante las autoridades competentes, dijo que es problema entre el padre e hijo de la familia Villarreal Budnik.

Además señaló que no se ha comprobado la participación de agentes ministeriales en este caso y que no tiene relación alguna entre la agente detenida por secuestro con el del director de Ladrillera Mecanizada.

"Si tuviéramos elementos de eso y si él probara esto, ya estuviera en la cárcel, el que hubiera hecho eso, estamos investigando desde hace mucho tiempo ese caso, y no hemos encontrado evidencia más que su dicho", dijo.

KDSC