Rechaza edil de Venustiano Carranza relación con huachicol y posesión de armas

Jaime Zambrano

El presidente municipal de Venustiano Carranca, Rafael Valencia Ávila, rechazó cualquier tipo de relación de él y su esposa, Ilse Lucía Bern, presidente del Sistema Municipal del DIF, con el almacenamiento o venta de combustible robado.

A una semana del operativo realizado por la Policía Federal en poblaciones del municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla, el alcalde aseguró que no es un prófugo de la justicia, que está despachando en su oficina de la presidencia y negó ser líder de algún grupo delictivo.



“Yo no estoy prófugo de la justicia ni lo estaré, pues a lo largo de mi trayectoria política y de servidor público siempre me he conducido en el marco de la ley, actuando con honestidad y cumpliendo con el mandato que me ha entregado la gente de mi municipio.

Sigo ejerciendo mi cargo y despachando en la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza, así como la Presidenta del Sistema DIF municipal sigue trabajando en bienestar de la gente”, destaca un comunicado enviado por el edil.

En el documento, el alcalde negó que la detención de su esposa durante el operativo, estuviera relacionada con el robo de hidrocarburos. “Esta detención se origina por una arbitrariedad derivada de una supuesta posesión de tres armas de fuego, situación por la cual se estarà llevando a cabo el proceso correspondiente. Confío en las investigaciones que las instituciones correspondientes y demás autoridades están llevando a cabo para esclarecer estos hechos”, agregó el alcalde.

Valencia Ávila, detrás de la información en torno al operativo en donde fue detenida su esposa, tiene el objetivo de generar desprestigio y desinformación contra su persona y contra su familia, y “obedece a tintes políticos”.



El pasado martes 7 de agosto, la Policía Federal informó que se realizó el cateo a la casa que presuntamente habita el alcalde de Venustiano Carranza, en donde fue detenida la presidenta del DIF municipal y esposa del edil, además, se encontraron dos armas cortas, una arma larga y dos vehículos, así como diversos cartuchos de diferentes calibres.



El mismo día en la misma región, las fuerzas federales realizaron el cateo al inmueble ubicado en calle Pino sin número, municipio Villa Lázaro Cárdenas, donde fue detenido un sujeto identificado como Omar Daniel Romero Morales alias 'El Kakas', de 33 años de edad, al parecer principal operador del robo de hidrocarburo en la localidad, así como a una mujer que dijo ser su esposa, identificada como Griselda Cabrera Valencia, de 33 años de edad.

“Considero importante aclarar que los domicilios en donde encontraron hidrocarburo no tienen ninguna relación con mi persona y domicilio, ni tampoco con el de algún familiar”, estableció el alcalde.





ARP