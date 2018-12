Realizan diligencias en inmueble de la Guadalupe Victoria

Andrés Sánchez Pastén

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron diligencias en un inmueble ubicado en la colonia Guadalupe Victoria de la capital poblana.



Los agentes que pertenecen a la Fiscalía General del Estado (FGE) llegaron desde la madrugada de este miércoles a la Avenida 58 Poniente, a la altura de la 7 Norte.



Tras acordonar varias calles, ingresaron al inmueble para realizar diligencias, que hasta el momento no han sido reveladas de manera oficial.



De acuerdo con vecinos, los agentes de la AEI habrían acudido a investigar la supuesta desaparición de una persona, de la cual no proporcionaron características.



Asimismo, indicaron que en el lugar se escucharon detonaciones de arma de fuego durante la madrugada, cuyas versiones no han sido confirmadas por la FGE.



El personal ministerial se retiró hace apenas unos minutos del inmueble que permaneció resguardado durante varias horas.





