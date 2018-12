Jannet López Ponce

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no aprobarse la creación de la Guardia Nacional, su gobierno no violará la Constitución ni continuará con las "simulaciones", por lo que las fuerzas armadas regresarán a sus cuarteles, como aseguró el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.



Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anticipó que el proyecto de reformas para la conformación de este cuerpo sufrirá modificaciones, con el fin de atender las distintas voces, mientras que legisladores de diversas bancadas demandaron un “diálogo abierto” con los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, para discutir el tema antes de ser dictaminado.



Un día después de que Durazo advirtió que de no aprobarse la creación de la Guardia Nacional los militares dejarán las calles, el senador y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que no es con amenazas como se construyen los acuerdos, por lo que lo llamó a escuchar y conciliar las distintas propuestas.



En su conferencia matutina, el presidente López Obrador recordó que con el marco legal actual, las instituciones armadas no tienen facultad para realizar labores de seguridad pública, y pese a que este gobierno requiere de ellas no lo puede hacer fuera de la legalidad.



“Tenemos que cumplir con la Constitución, no vamos a simular, esto no es el Porfiriato o los tiempos posteriores, en los que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, hay que cumplirla", sostuvo.



Dijo que este marco legal les permitirá reclutar a más elementos pues se requieren 150 mil, por lo que por ahora "estamos buscando unir esfuerzos, voluntades, amalgamando la Policía Militar con la Naval y la Federal".



Con las 266 coordinaciones territoriales que se pretenden crear, explicó, el gobierno federal va a garantizar "que exista permanentemente una fuerza de protección a los ciudadanos y así abonar en la seguridad pública".



CON MODIFICACIONES



En la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Puntos Constitucionales confirmó la convocatoria para reunirse esta mañana con el fin de discutir y votar el dictamen correspondiente, Delgado dijo que el proyecto que permitirá la creación de este cuerpo, sufrirá cambios.



“La Comisión de Puntos Constitucionales está cumpliendo el compromiso de tener un debate abierto y que se expresen todas las voces y opiniones en la materia, y hay un dictamen que ya recogía algunas preocupaciones respecto a la iniciativa original”, indicó.



Por separado, las diputadas Tatiana Clouthier y Xóchitl Zagal, de Morena; José Elías Lixa, del PAN, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, pidieron, en un oficio, a la comisión dictaminadora citar a los secretarios Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda para discernir e intercambiar opiniones sobre esta iniciativa.



Las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) provocaron diversas críticas, como la del ex secretario de Gobernación, quien consideró que Durazo debe ofrecer abrirse al diálogo, "como yo lo ofrecí cuando fui secretario".



Por separado, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que es urgente aprobar la Guardia Nacional "por el bien de todos", y no aprobarla "sería una tontería y un despropósito, si de lo que se trata es que se resuelva el tema de la seguridad, porque mucha gente no entiende lo que es".



Este miércoles, la SSPC, a través de su oficina, precisó que su titular no lanzó una advertencia, "fue la forma de decir que él se va a acatar a lo que diga la Constitución. El secretario es institucional y va a acatar si los diputados y senadores no avalan la Guardia Nacional”.



CLAVES



NO ES SOLUCIÓN

La utilización de las fuerzas armadas no es la solución para la violencia e inseguridad, solo es una parte de la misma, puntualizó la CNDH.



TEMPORAL

En un comunicado, aclaró que no se opone a la participación temporal y extraordinaria de los militares en seguridad.



CONTRA LA LEY

Señaló que ve con preocupación que el eje de la política de seguridad sea la Guardia Nacional, ya que contraviene la Constitución.



LIMITADA

La Guardia Nacional no garantiza justicia, en todo caso solo disuasión y contención limitada y a corto plazo, advirtió.



Con información de: Fernando Damián, Elia Castillo, Angélica Mercado, Silvia Arellano y Verónica Díaz.