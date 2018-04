“Rata ta tan, pa’ qué disparo... los deshago”

México

Ensimismado, el rapero QBA observa el cuerpo del hombre que yace en el piso, atado de brazos, manos y pies; su cabeza cubierta con tela y sangre que emana del rostro.

Ha rociado de combustible a su víctima, aún viva, en un cuartucho de pared roja y sofá desgastado. De pie, sostiene un encendedor de flama viva, mira hacia abajo y le prende fuego.

Son los últimos segundos del video de la canción “Descansen en paz”, que él interpreta y que se inicia cuando arrastra el cuerpo hacia la habitación.

La mayor parte transcurre cuando está cantando, aparece detrás de una reja metálica; otras en el oscuro cuarto donde se mece los cabellos con sus manos ensangrentadas, desesperado.

Su víctima intenta moverse, la patea en la cabeza antes de “quemarla viva”.

Es una recreación “artística” de QBA y Sismo Records. En la realidad, Christian Omar Palma Gutiérrez, es acusado de haber asesinado y disuelto en ácido a tres jóvenes estudiantes de cine.

El clip de este joven que presuntamente pertenece al cártel de Jalisco Nueva Generación tenía hasta ayer 311 mil 106 visualizaciones en Youtube, donde contaba con 122 mil 084 suscriptores.

Ha acumulado más de 5 millones de “visitas” con sus canciones, de letra que exalta la violencia, la muerte, las drogas, las armas de fuego y que también se pueden escuchar en Spotify.

Las historias se desarrollan en ambientes sórdidos y de pobreza, alejadas de los lujos que presumen los narcos, de la riqueza y excentricidades que exhiben los videos “gruperos” que aluden al tráfico de drogas.

“...Que descansen en paz para que se atormente la oscuridad, pero les va a gustar...”.

“Siendo sincero me harté de su puta labia. De qué sirve su rabia, si no muerden no me espantan

Rata ta tan tras, y a mí me siguen, lleno de seguidores, buenos males alucines (...) estoy rodeado de pensamientos muy raros...

Pa´qué disparo sin (...) los deshago. Es parte de la letra de una canción” en la que se muestra retador.

“(...) Cuántos me amenazaron, no les temo, no me espanto

Cuántos tiraron, cuántos me han mordido mano, cuántos son los que vinieron

Cuántos van con cuentos malos, para qué disparos, baje su arma

Baje tecla, para qué la violencia, para qué la delincuencia

La adolescencia está mirando lo que hacemos, mejor venga a mi casa lo invito, vemos que hacemos, datos le tengo, si quiere billetes cáigale si quiere fama eche huevos y ahí, sí, zúmbele, porque en mi casa, pisa mal yo si lo zumbo...

Son fragmentos de la canción “Descansen en paz”, algunos inaudibles por su mala dicción.

QBA interpreta “Me gusta caminar por el vecindario”; bajo la dirección de Jonatan Venegas, video producido por Aztlan Nation. Es su clip más popular y tiene más de 5 millones y medio de visualizaciones.

El video inicia con un conductor de noticias relatando el enfrentamiento entre jóvenes en Oblatos, Guadalajara, donde el periodista “denuncia” que a los jóvenes ya no solo se dan “trompadas”, sino que en ocasiones hay droga, balazos y muertos.

“¡A la de tres”! “Vale verga!”...grita un joven que realiza disparos al aire....aparece el rapero con una camiseta de los Bulls dando órdenes por teléfono; junto a él, un cristo de madera cuelga de la pared de la modesta habitación.

“(...) Me gusta caminar por el vecinnndaaarioo, entre el humo de la mota, en mis ojos se nota...”

Está rodeado de jóvenes, hombres y mujeres, reunidos en la calle o en casa.

QBA reconoce que se convirtió en un desmadre. “Jefecita, perdón por lo que soy, sé que me estoy perdiendo, ya no sé ni a dónde voy, sé que se enoja por lo hago, este niño se fue y regresó bien vago, en un cabrón me convertí”, es un extracto de la pieza musical.

Según las autoridades, Christian Omar confesó haber participado en el asesinato de los estudiantes.

En su faceta musical tenía planeado participar en el festival Rap Fest 664, en Tijuana, Baja California, el 29 de abril próximo.

En su sitio de Facebook se anunció que tendría un show en Mexicali el 28 de abril. El rapero hizo los videos “El Infierno”, con 1.5 millones de visualizaciones, al igual que “Mala vida”; “Si mañana no estoy” tiene 1.1 millones.

“No tengo pacto con la muerte, pero tampoco creo en Dios. En nada homie soy creyente. Ni siquiera en el puto amor”, escribió en Facebook el 1 de diciembre de 2017.