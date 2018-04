FBI incluye a Caro Quintero en su lista de los 10 más buscados

El FBI incluyó al narcotraficante Rafael Caro Quintero en su lista de los 10 fugitivos más buscados, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, crimen ocurrido en 1985.

Las autoridades estadunidenses ofrecieron una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Según las autoridades, Caro Quintero es miembro del cártel de Sinaloa y frecuentemente visita la zona de Badiraguato, Sinaloa, además de que tiene vínculos en Guadalajara, Jalisco, y Costa Rica.

Afirmó que supuestamente ocupa un cargo activo y clave entre los líderes del cártel de Sinaloa y dirige las actividades de ese grupo criminal y otro que mantiene en la región de Badiraguato.

De acuerdo con la DEA, cerca del 95 por ciento de los fugitivos que están en la lista de los más buscados son capturados.

