Públicos, testimonios del caso Odebrecht

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la PGR entregar la copia de la versión pública de las declaraciones ministeriales de los 10 servidores y los tres directivos de la empresa Odebrecht involucrados en la adjudicación ilegal de tres contratos millonarios de obra pública.



Al presentar ante el pleno el recurso de revisión RRA 6942/18, el comisionado presidente del organismo, Francisco Javier Acuña, detalló que la PGR clasificó como reservadas las declaraciones de los involucrados en las investigaciones sobre una red de sobornos.



Dijo que el caso Odebrecht es de interés público, por lo que se puede justificar y transparentar la forma en la que actuaron los servidores y el personal de la empresa para lograr la adjudicación de contratos.



Al respecto, el pleno del INAI ordenó a la PGR que proporcione la versión pública de las declaraciones ministeriales de 10 servidores, nueve de ellos ex funcionarios de Pemex, y de tres directivos de la empresa brasileña, incluido Marcelo Bahía Odebrecht, ex presidente del conglomerado.



Acuña añadió que el caso Odebrecht ha provocado una cadena de repercusiones políticas a escala internacional, que ha obligado a gobiernos y funcionarios de alto nivel a dimitir, por ello, criticó que el Senado no haya nombrado aún al fiscal anticorrupción.



“Los delitos de corrupción no están vigentes hasta que se nombre al fiscal anticorrupción. Es verdaderamente para Ripley”, reclamó.



Odebrecht está envuelta en un escándalo cuya dimensión se conoció en 2016 cuando se reveló que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. En México, el caso apuntó hasta al que fuera director general de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares.



En 2017, México sancionó a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos, tras demostrarse el cobro indebido de 6.2 millones de dólares.