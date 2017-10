No era necesario tener en prisión a líder del PT: PGR

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República consideró que en la acción penal en contra de Héctor Quiroz García, dirigente petista en Aguascalientes, acusado de lavado de dinero, no era necesario pedir la prisión preventiva, puesto que no representa un riesgo para la ciudadanía y no es un caso grave.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Israel Lira, explicó las razones por las que el Ministerio Público de la Federación permitió que el político enfrente su proceso en libertad, luego de pagar una fianza de 600 mil pesos.

Detalló que en el nuevo Sistema de Justicia Penal "la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla", el Ministerio Público sólo recurre a esta medida "en los casos de mayor gravedad" y cuando hay riesgo para la ciudadanía y "este no es el caso".

Lira adelantó que el próximo sábado en una audiencia programada como parte de este proceso, el representante social solicitará al juez de control que Quiroz García sea vinculado a proceso.

El petista es acusado de pertenecer a una red que lavó más de 100 millones de pesos, y que presuntamente encabeza María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT, Alberto Anaya.

Después de que fue detenido el pasado lunes, el imputado cubrió una garantía de 600 mil pesos para salir del Reclusorio Preventivo Norte.

La acusación de la Procuraduría General de la República se centra en una operación de febrero de 2017, en la que el gobierno del estado de Nuevo León depositó más de 100 millones de pesos a la cuenta personal de Rodríguez Martínez.

El dinero estaba etiquetado para el funcionamiento de 17 Centros de Infantiles (Cendis) de la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad, de los que la mujer de Anaya es directora general.

Según la PGR, los recursos nunca llegaron a los Cendis y se quedaron en la cuenta privada de la mujer.

De ese dinero, ella transfirió 12.8 millones de pesos a Quiroz García entre el 2 de febrero y el 13 de junio de 2017, que a su vez hizo 57 operaciones de retiro por 11 millones de pesos.

La PGR señaló que de 2012 a la fecha, el dirigente del PT en Aguascalientes ha recibido depósitos por 67.8 millones de pesos, de los que retiró alrededor de 40 millones.

Ayer, el juez de Control penal del Reclusorio Preventivo Norte, Gerardo Moreno, impuso tres medidas cautelares para que pudiera abandonar la prisión, entre las cuales está cubrir una garantía de 600 mil pesos.

Como sustitutivo de prisión, deberá presentarse a firmar cada lunes en el centro de justicia del Reclusorio Norte o de Aguascalientes, además de entregar su pasaporte y las visas que pudiera tener para evitar que intente salir del país.

Quiroz García fue capturado el lunes en Aguascalientes e ingreso a la cárcel capitalina, luego de que se cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.





