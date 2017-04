Conductor de BMW no estaba ebrio ni drogado; podría salir libre: abogado

Ciudad de México

Eduardo Gómez, abogado de Carlos Salomón Villuendas Adame, conductor del BMW que se estrelló en Reforma ocasionando la muerte de cuatro personas, consideró que su cliente debe quedar en libertad porque dio negativo a alcohol y drogas.



"No hay de otra, es una libertad porque no hay estado de ebriedad y no hay aliento etílico", dijo el abogado en entrevista con Manuel Feregrino en Grupo Fórmula.

Dijo que Villuendas Adame nunca se negó a que le realizaran las pruebas de sangre y de orina sino que fue su abogado de oficio quien no lo permitió, en primera instancia, debido a que estaba inconsciente.

Consideró que el conductor de BMW será declarado responsable del homicidio de las cuatro personas, pero que al quitar la agravante del alcohol y drogas, la pena se reduciría.

"Pronostico que va haber una sentencia donde nos van a decir Carlos es responsable por el homicidio de esas cuatro personas, pero sí cambia la pena, en lugar de que hablemos de 6 a 20 años, hablaremos de 2 a 5 años.

"Cuando esto sucede, la ley da beneficios para que la persona pueda llevar una pena, pero en libertad", dijo el abogado.

Carlos Villuendas "entra en depresión y llora" por muerte de acompañantes

El conductor del BMW no puede recordar qué pasó la madrugada del viernes 31 de marzo y "entra en depresión" cuando se le dice que sus cuatro acompañantes murieron, afirmó Eduardo Gómez.

Carlos Villuendas "está más restablecido, ya hila sus ideas; cuando se le menciona que fallecieron sus amigos entra en especie de depresión muy fuerte, llora, se desespera por tratar de recordar, pero no alcanza a visualizar qué es lo que pasó", dijo el abogado Eduardo Gómez, en entrevista con Manuel Feregrino en Grupo Fórmula.

Narró que sus compañeros en el Reclusorio Norte le han mostrado recortes de periódicos con las imágenes del accidente; sin embargo, Villuendas Adame "dice que por más que quiere no lo visualiza".

"No hay un diagnóstico específico que nos diga si va a recuperar ese lapso", dijo.

En tanto, Gabriel Regino, abogado de la familia de una de las víctimas, se dijo satisfecho de que la juez de control Gloria Hernández, vinculara a proceso a Villuendas Adame por el delito de homicidio culposo agravado.

Reiteró que en esta audiencia quedó acreditado que el conductor del BMW iba alcoholizado al momento del accidente; "17 horas después del evento aún tenía aliento etílico".

AA