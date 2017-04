Pemex es responsable en Tlajo como en el 92: Trinidad López Rivas

Guadalajara

La fuga de combustible en una toma clandestina de un ducto ubicado a 500 metros del fraccionamiento Los Encinos, en Tlajomulco, remueve recuerdos de lo ocurrido el 22 de abril de 1992 en el barrio de Analco, debido a la presencia de combustible en el drenaje de varias calles.



Hace 25 años se registró la explosión en el sector Reforma después de percibirse olor a hidrocarburo que salía del drenaje. José Trinidad López Rivas en ese entonces era titular de Bomberos en Guadalajara, ahora es el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCJ) de Jalisco, recuerda y afirma que en aquél entonces el culpable fue Pemex.



"El día 21 de ese mes de Abril (1992), por la calle que está a un lado que va a salir a la glorieta del Álamo, R Michel, había una planta de aceite comestible. Los técnicos creían que esa planta era la responsable, yo dije así no puede ser", contó en entrevista para MILENIO RADIO.



Continuó diciendo que "a las once de la noche estaban tres ingenieros de Petróleos Mexicanos o ingenieros o portaban el uniforme de Pemex. 'Señores ¿por qué no nos dicen si tienen algún problema los drenajes? Díganos para hacer algo, nosotros no tenemos nada que ver' y a los tres minutos desaparecieron".



El titular de la UEPCBJ afirmó que Petróleos Mexicanos en ese entonces mintió a las autoridades locales de ese entonces, a Bomberos de Guadalajara, a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y al entonces presidente municipal Enrique Dau Flores, quien posteriomente fue encarcelado por las explosiones.



"En mi declaración en la PGR el día 23 a las seis de la tarde, eso fue lo que les dije, no busquen culpables, la pregunta del delegado fue ¿usted cree que Petróleos tiene algo que ver? Perdón, Pemex son criminales, ¿Por qué no nos dijeron? Yo les pregunté a las once de la noche y lo negaron", recordó el aún activo Trinidad López Rivas.



Actualmente se han registrado hechos que ponen en riesgo a habitantes de diferentes zonas. Y aunque en la actualidad no se ha encontrado combustible en los drenajes de la ciudad, ahora son los fraccionamientos están cercanos a ductos de gasolina y sumado a eso, Jalisco se caracteriza porque en este se registra la actividad ilícita de ordeña de combustibles.



Para el Mayor Trinidad López Rivas no queda duda de que Pemex actuó con demora para atender la fuga en el municipio de Tlajomulco que ponía en riesgo a tres mil personas. Insiste en que la empresa paraestatal debe contar con brigadas preparadas que puedan brindar respuesta inmediata y con el equipo necesario.



"En un resumen, era un lugar de riesgo, los vientos estaban muy cambiantes, las viviendas estaban cerca de donde estaba la fuga, cuando hay un material liberado como lo es la gasolina puede en cualquier momento estallar y con sencillamente la chispa de una fricción, no hace falta una flama", dijo.



Lamentó la llegada tardía de dos horas y media a la emergencia que se registraba cercana al fraccionamiento Los Encinos. Pidió que la empresa deba tomar acciones en contra de las tomas clandestinas y recordó que el origen de dichas fugas se "iniciaron desde el interior de la empresa y ahí es donde deben de corregir y buscar a las gentes responsables".



Durante las primeras horas del miércoles se reportó olor a gasolina en la zona de la Clínica 180 del IMSS. Poco después de la media noche se reportó y asistió personal de emergencia. Fueron evacuadas tres mil personas y el personal del Pemex llegó dos horas y media tarde a atender dicho incidente.



El presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, llamó irresponsable, negligente y lenta la reacción de la empresa paraestatal ante el peligro que dicho hecho representaba para la vida de vecinos de Tlajomulco.

