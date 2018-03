Protección Civil solicita que comparezca dueño de asilo

Monterrey

Tras el incendio registrado en un asilo donde murieron dos personas, Protección Civil del Estado solicitó, a través de un comunicado, la declaración de los dueños.

Ayer, fueron colocados en el exterior de la casa ubicada sobre la calle Río Tamesí, en la colonia Roma, seis avisos en los que se pide al representante legal haga presencia en las instalaciones de la dependencia estatal.

En las hojas se especifica que conforme a la Ley de Protección Civil Estatal, el dueño debe comparecer o declarar sobre los hechos registrados la madrugada del martes, una vez que en los archivos de la dependencia no se cuenta con la constancia referente al cumplimiento de la normatividad de Protección Civil.

En caso de no acudir a la brevedad, dice, se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

El incendio ocurrió pasadas las 02:00 del 13 de marzo a causa de un cortocircuito.

Ahí murieron María Concepción Ocañas y Consuelo Guajardo Lozano, además otras 12 personas resultaron lesionadas y con síntomas de intoxicación.

Por el momento continúan las investigaciones.





PAN avala que municipio regio audite recursos a Bomberos

Porque son recursos públicos, la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado justificó que el municipio de Monterrey analice auditar los recursos que entrega al Cuerpo de Bomberos.



A nombre de su bancada, el diputado panista Daniel Carrillo señaló que es procedente que los revisen y auditen, sin embargo, expresó que aunque se les haya incrementado el presupuesto por parte de la administración municipal del alcalde, Adrián de la Garza, los recursos que recibe en general, este cuerpo de auxilio, no alcanzan para todas sus necesidades.



“Creo que no hay recurso que pueda alcanzar, por ejemplo para todas las estaciones que requiere el estado, es evidente que las ampliaciones que hemos hecho (de presupuestos a los Bomberos), incluso el Congreso ha dado mayores recursos, creo que hay una necesidad mayúscula, no nada más de recursos, sino de entendimiento”.



El miércoles, el alcalde Adrián de la Garza, dejó entrever que podrían auditar a Bomberos, en relación a los recursos que le otorga su administración.



Esto, a dos días de un incendio en un asilo de ancianos, en la colonia Roma, en Monterrey.

(Ricardo Alanís/Monterrey)