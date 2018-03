Pronnif investiga abuso sexual en colegio de Saltillo

Saltillo, Coahuila

Luego de la denuncia pública que hiciera un joven de 26 años, que fue abusado sexualmente en su infancia, se abrió una investigación por parte de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Esta dependencia informó que en seguimiento al reporte de un posible riesgo en que se encuentran alumnos de una institución educativa privada, ubicada en el centro de Saltillo, inició la investigación con el objetivo de descartar cualquier tipo de vulneración o afectación al que pudieran estar expuestos.

La víctima reveló que la agresión sexual la sufrió cuando tenía 5 años, repitiéndose hasta los 8 años, sin embargo al conocer que no es la única víctima de su tío político, decidió denunciar.



Fue la madre del joven afectado, quien acudió este jueves a las oficinas de la Pronnif, canalizada por personal de la Oficina de Atención a Víctimas de la Fiscalía del Estado, para que hiciera del conocimiento de la dependencia sobre el posible riesgo.

“La denunciante manifestó que su hijo fue vulnerado hace dos décadas por quien identifican como el dueño de la institución y con quien los une un parentesco político”, informó la Pronnif.

Sin embargo, ante la presunción de riesgo, informaron que la Policía Especializada de Pronnif se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para salvaguardar los derechos de los niños de la institución.

El joven reveló que el agresor es propietario de un Jardín de Niños que llevaba el nombre de “Mundo Mágico” y que actualmente se denomina “Instituto Aldape”.

“Yo necesito hacer algo porque al parecer es algo que no sólo me ha pasado a mí, ya han habido otros casos, me entrevisté con una psicóloga y le conté todos los detalles de lo que me había hecho mi tío”, declaró la víctima tratando de contener el llanto y con la voz entrecortada.

“Yo no busco dinero, yo estoy muy enfermo, mi familia me está apoyando y no necesito nada, simplemente quiero que se haga algo porque al día de hoy esa persona sigue tratando con niños y estoy seguro que ha dañado la vida de más de uno de ellos”, agregó.

Hizo un llamado a las autoridades para que no ignoren su denuncia, agoten todos los recursos que tengan para detener a quien, aseguró, sigue abusando de niños.

cale