El programa de prevención sigue pese a recorte: Osorio

El Programa de Prevención de la Violencia tiene menos recursos “porque así está el país, pero va para adelante” con la participación de alcaldes y gobernadores que aportan financiamiento para los proyectos, afirmó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

Durante la entrega de la Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza, recuperada en Tonalá, Jalisco, el funcionario pidió a los vecinos hacer suyo el sitio, porque si no lo utilizan “no hay patrullas ni policías que puedan salvarlo”.

Celebró que existan lugares propicios para que las mujeres puedan caminar por las noches y dijo que problemas como la adicción a las drogas y el pandillerismo pueden arreglarse con rehabilitación, porque “no son criminales”.

Debe orientarse a los jóvenes ofreciéndoles actividades productivas y la posibilidad de practicar algún deporte, puntualizó.

También se refirió a la violencia de género. “Este gobierno cuando dice ‘vamos a erradicar la violencia contra las mujeres’, no lo dice en un discurso, no lo dice con buenas pretensiones, con ganas. Lo hace con acciones. Si queremos erradicar y castigar a quien toca a la mujer, tenemos que participar todos. Las mujeres tienen que denunciar, no se dejen, basta ya. Si ustedes lo permiten en su hogar, si ustedes permiten que a sus hijas las toquen, mañana nos vamos a arrepentir todos.

“Vamos todas y todos juntos, porque aquí participan los hombres, a erradicar la violencia contra las mujeres. No es una lucha de guerreras como Rosario Robles; no es una lucha del gobernador y del presidente municipal. Es una lucha de todos, de todas. Vamos juntos, vamos a cambiar nuestros lugares, pero vamos a decir basta ya de violencia contra las mujeres”, afirmó.

Osorio Chong recordó que hace un año, el Campo Deportivo, que hoy es un espacio rescatado, “parecía un centro de reunión

de pandillas, de drogadictos. Caminamos por calles que no podíamos entender que por ahí pasaran nuestras hijas y las mujeres de cada hogar”, por ello se planteó una intervención integral.

“Por eso nació y algunos dicen ya cancelaron el Programa de Prevención. No es cierto. (Tiene) menos recursos porque así está el país, pero va para adelante, aquí está la prueba” y pudo lograrse arreglar el sitio con la ayuda de las autoridades locales, incluido el gobernador Aristóteles Sandoval, y la iniciativa privada.

El secretario acudió junto con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, y de su hijo Miguel a quien, dijo, la víspera le había platicado del rescate de ese sitio y le pidió acompañarlo.

CLAVES

GRAVE VIOLACIÓN

La CNDH reconoció que la masacre de San Fernando, en la que fueron asesinados 72 migrantes, debe ser calificada como una grave violación a los derechos humanos.

Ahora se espera que ese organismo entregue una versión pública del expediente a la fundación que trabaja con familiares de las víctimas.

La Fundación para la Justicia informó que el pasado 20 de junio un juzgado le informó sobre la decisión de la CNDH.