Indagan origen de arsenal encontrado en Escobedo

Monterrey

Por lo complejo que es investigar la procedencia de un arma, el procurador Bernardo González Garza adelantó que les llevará buen tiempo dar a conocer el origen del arsenal decomisado este martes en una colonia del municipio de Escobedo.

TE RECOMENDAMOS: Destruyen droga asegurada en operativos

"Lo que pasa es que son más de 38 armas si no me falla la memoria y miles de municiones, entonces se tiene que procesar una a una y esas armas tienen que ser procesadas para ver si no se utilizaron en otro evento delictivo", subrayó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Este martes se dio a conocer que decenas de armas largas, cartuchos y granadas, ocultas en una pared falsa, fueron descubiertas durante la noche de este lunes en un domicilio de la colonia Santa Luz, en el municipio de Escobedo.

FSAD