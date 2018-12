Ignacio Morales Lechuga, procurador General de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien fue señalado en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán de haber recibido sobornos, dijo que jamás ha recibido dinero que no se haya ganado legítimamente.



Jamás he recibido un dinero que yo no me haya ganado legítimamente