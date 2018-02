Pide procurador no magnificar violencia

Monterrey

El procurador Bernardo González Garza aseguró que los hechos violentos suceden en cualquier parte del mundo y que no magnificaría las cifras.

En entrevista, tras participar en una guardia por el 105 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el funcionario pidió a los medios de comunicación no generar una percepción de inseguridad en la ciudadanía.

Dijo que se han registrado 15 homicidios violentos en febrero y 40 en el mismo mes del año pasado, en comparación a los 300 que se registraban mensualmente hace cinco años.

"No son hechos aislados, son hechos que suceden en cualquier parte del mundo, van 15 homicidios en lo que va del mes, me refiero a violentos, y las estadísticas del mes de febrero de 2017 fue de 45 homicidios; nos preocupa, yo no magnificaría las cifras.

"La sensación (ciudadana) la producen ustedes, no me digan multihomicidios; yo estoy diciendo la cifra, van 15; no preocupemos más a la ciudadanía, por favor, ¿por qué no le decimos a la ciudadanía que había 40 hace cinco años?", señaló González Garza.

El procurador aseguró que ninguna autoridad está fallando ante estos hechos violentos que se han presentado en el área metropolitana.