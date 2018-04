Fepade: dos de 200 denuncias por violencia política llegaron ante juez

Ciudad de México

Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, reveló que sólo dos de 200 denuncias interpuestas por violencia política de género se han judicializado (se presentó la acusación ante el juez) de 2006 a la fecha.

En los dos casos, añadió el funcionario federal, los jueces libraron órdenes de aprehensión contra funcionarios de instituto electorales, por su probable responsabilidad en el delito de afectar los derechos políticos de las personas en el ámbito institucional.

Durante una Mesa de Trabajo en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, el fiscal dijo que trabajan con las áreas de atención a víctimas en el tema de medidas cautelares, para que en el momento que exista una agresión extrema puedan solicitar a los cuerpos de seguridad que protejan a las mujeres que puedan ser violentadas durante el proceso electoral.

"Fepade tiene, desde que comenzó a recibir denuncias de esta naturaleza, 200 desde 2016 a la fecha, y en este proceso electoral llevamos 28", señaló Díaz Santana.

Los estados donde se han presentado mayor incidencia de casos contra las mujeres son Chiapas, Veracruz y el Estado de México.

"La idea de difundir que estamos trabajando en la materia es que cualquier mujer que se sienta agredida en el ámbito federal, estatal o también de competencia política municipal, los pueda denunciar", declaró el titular de la Fepade.

Por su parte, Diva Gastélum, senadora del PRI, mencionó que la violencia política de género se sigue ejerciendo, sobre todo al interior de los partidos, al asignar a las mujeres las peores y más difíciles candidaturas.

Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, narró que durante la campaña por la gubernatura del estado, tuvo que enfrentar agresión en razón de su género, como fueron el uso de botargas con su imagen, la difusión de videos sexuales donde presuntamente estaba involucrada, las críticas por usar maquillaje y pintarse el pelo.

"Fui la primer candidata de mi partido (PRI) para ser postulada al gobierno de Sonora y yo sufrí en carne propia la violencia política; tuve que resistir que se me cuestionara mi peso, mi sobrepeso; también si había adelgazado. Tuve que defender el uso del botox para verme mejor, el color de mi cabello, el color de mi maquillaje, es decir, tuve que defender el derecho de ser mujer y no avergonzarme jamás de ello; por eso lo hice, porque sé que muchas mujeres tienen el derecho de defender su feminidad y el derecho a vestirse y a ser como mejor les parezca.

"Tuve que aguantar opositores que tuvieron la genial idea de hacer una obra teatral, donde había una botarga sobre mi persona; me humillaban, me denigraban, me insultaban; tuve que aguantar los videos que hacían donde sobreponían mi voz a unos sonidos extraños que parecían videos pornográficos", que fueron difundidos en las redes sociales, relató la gobernadora.





