¿Cómo es la prisión en la que fue recluido Javier Duarte?

Ciudad de México

Javier Duarte fue recluido en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 1, Matamoros, en espera de su extradición a México.

Tras 186 días prófugo, el ex gobernador de Veracruz fue detenido anoche en el hotel La Riviera de Atitlán, en el municipio de Panajachel, en Guatemala.





El Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona conocido también como el penal de Matamoros, es considerado una prisión de máxima seguridad.





De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, en esta prisión sólo pueden recluirse a personas de alto riesgo que se encuentren en condición preventiva y en cumplimiento de condena.

"Únicamente podrán ser recluidas personas civiles y militares cuando por su condición representen inminente riesgo que atente contra su vida e integridad personal u otras circunstancias análogas determinadas por el Ministerio Público", según el Acuerdo Ministerial 263-2016 publicado en el diario oficial de la entidad.

El penal de Matamoros tiene capacidad para 32 reclusos, repartidos en 17 celdas.

Cada celda tiene una dimensión de 3.70 metros de largo por 2.70 metros de ancho, espacio en el que son repartidas literas de planchas de cemento, un sanitario y una ducha.





El penal cuenta con un área laboral, una educativa y una de registro de visitantes.

El origen de esta instalación militar se remonta a mediados del siglo XIX. El terreno donde se proyectó su construcción era propiedad de José León Pineda, en 1852.

Fue inaugurado el 24 de octubre de 1858 y bautizado como "Fuerte de San Rafael" en honor al presidente de la época, el general Rafael Carrera y Turcios.

'Huéspedes' del penal

Entre los presos que ha tenido el penal se encuentran el ex presidente Alfonso Portillo, acusado de lavado de dinero, y la ex vicemandataria Roxana Baldetti, señalada como integrante de una banda de defraudación aduanera.

Las juezas Jisela Reinoso y Marta Sierra de Stalling, acusadas de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo, también fueron recluidas en este lugar.

Sin embargo, uno de los políticos más importantes que ha pisado esta cárcel es ex presidente Otto Pérez.





Pérez estuvo más de dos meses en Matamoros, sin embargo, fue reasignado a la cárcel habilitada en la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde enfrenta acusaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

Actualmente, en la cárcel hay 27 reos, incluido Javier Duarte.

El ex gobernador de Veracruz tiene como compañero a Marvin "El Taquero" Montiel, un sanguinario narcotraficante condenado a 800 años de prisión por el asesinato de decenas de personas.

También hay dos diputados que perdieron inmunidad y tres ex diputados detenidos por el caso conocido como de "plazas fantasma", donde supuestamente contrataron a personas que no llegaban a trabajar o no existían y se quedaban con el dinero.

¿Prisión de lujo?

En mayo de 2016, el Ministerio Público de Guatemala realizó un cateo a las instalaciones del penal, en el que decomisaron diversos aparatos electrodomésticos.





Las autoridades detallaron que encontraron nueve televisores, seis DVD's, cuatro celulares, tres consolas, cuatro refrigeradores, un microondas, un congelador, nueve aparatos para hacer ejercicio y pesas.

AA