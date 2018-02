Dan prisión preventiva a 19 policías en Veracruz

Veracruz

La jueza de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dictó prisión preventiva oficiosa en contra de 19 ex mandos y policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz por el delito de desaparición forzada en contra de 15 personas que fueron detenidas en municipios de Jilotepec, Xalapa y Banderilla.

El ex director de la Fuerza Civil, Roberto González Meza; el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, el ex director de Prevención y Reinserción Social, Óscar Sánchez Tirado, y otros 16 policías se quedarán en prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo.

La Fiscalía General del Estado logró acreditar ante la juez de control la gravedad del delito de desaparición forzada y logró que los implicados permanezcan en prisión preventiva oficiosa por el proceso penal 22/2018.

El próximo martes continuará la audiencia inicial en la etapa procesal de vinculación proceso, en donde se debatirá la carpeta de investigación y aportarán las pruebas respectivas.

La forma de operar para las detenciones que se convertirían en desapariciones de 15 personas entre abril y octubre de 2013 quedó registrada en las tarjetas informativas, donde los policías estatales y ex mandos policiacos daban constancia y se informaban de las detenciones, interrogatorios y entrega de detenidos.

Ayer, la defensa de los policías logró que la Fiscalía General del Estado abriera una carpeta para investigar presuntos actos de tortura por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de los policías implicados en la desaparición forzada.

En juicio de amparo, los 16 policías establecieron que cuando los concentraron en el cuartel de San José de la SSP y en otros sitios fueron víctimas de vejaciones y tortura.

La jueza dio vista a la fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes.



