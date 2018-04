Durante el motín, preso asesinó a un rival: Yunes

Xalapa

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, confirmó que funcionarios del penal de La Toma, en el municipio de Amatlán, son investigados por filtrar información del traslado de cuatro reos de alta peligrosidad y confirmó la muerte de otro preso más por el motín del pasado sábado.

Explicó que el civil encontrado muerto junto con seis policías fue asesinado por otro recluso. “Uno de los reos aprovechó el motín para matar de un balazo a otro interno que era su rival”, dijo.

Un día antes, el mandatario dio a conocer que había siete decesos, de los cuales seis eran policías, en tanto que el otro no se podía establecer su identidad.

“(Los prisioneros) asfixiaron a los compañeros, dos de la policía municipal de Orizaba, dos de la estatal, un cadete y un custodio de Coatzacoalcos y en el momento del conflicto uno de los internos mató a otro que era su enemi-

go”, detalló.

En entrevista en Xalapa, Yunes negó que en los penales del estado haya autogobierno y cobro de cuotas.

“No, lo que hubo fue falta de lealtad, una incidencia de algún funcionario de rango menor que filtró información de que se haría el traslado, y al llegar la policía ya estaban advertidos los internos. No hubo factor sorpresa que era muy importante”, refirió.

Confirmó el deceso del preso Luis Rogelio Hernández, que estaba hospitalizado en Córdoba tras el motín, por lo que el número de víctimas llegó a ocho.

Los reubicados

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmaron que Josele Márquez, El Chichi; Manuel Escalona, El Cachorro; José Rolando Palacios, El Viejón, y Ángel Rojas Benítez, La Paloma, son los presos de alta peligrosidad que fueron trasladados a un penal federal de máxima seguridad y por quienes se originó el motín en la cárcel de La Toma.

Los servidores públicos apuntaron que estos hombres están ligados al cártel de Los Zetas y dos de ellos relacionados con el asesinato de un par de reporteros.

Márquez Balderas fue aprehendido en 2016 y es vinculado, junto a Manuel Escalona, al asesinato de Anabel Flores Salazar, reportera del diario El Buen Tono.

Rolando Palacios, ex policía, fue detenido en 2017. Enfrenta cargos de homicidio doloso calificado y es relacionado como operador de un grupo delincuencial de alta peligrosidad.

Ángel Rojas, apresado en 2017, está ligado a diversos asesinatos, entre ellos el del periodista Ricardo Monlui Cabrera.

En audios difundidos en MILENIO Televisión, se escucha a El Cachorro decir que el secretario de Seguridad Pública lo matará.

“Mi nombre es Manuel Escalona. Estoy interno en el Cereso de La Toma; Téllez Marín me pidió que me entregue… Estoy vivo pero me dijo que me va a matar, lo mismo que a otro compañero que les voy a comunicar …”.

Otra voz que se identifica como Josele Márquez confirmó la versión: “Yo también soy interno del Cereso, ya el secretario Téllez nos avisó que bajando nos va a matar; para que vean que estamos vivos y nos vamos a entregar vivos y ni lesiones ni nada tenemos”.

Al respecto, el gobernador Yunes rechazó que los reos hayan sido amenazados y aseguró que quienes grabaron esos audios fueron los que asesinaron a los policías.