Persiste conflicto entre Salvador Caro y Eduardo Almaguer

Guadalajara

Día dos de la pelea entre el Comisario de Guadalajara, Salvador Caro y el Fiscal General, Eduardo Almaguer. Éste último ofreció una rueda de prensa la mañana del miércoles, para informar que los cuatro policías tapatíos que andaban vestidos de civil realizando un operativo, quedaron en libertad bajo las reservas de ley.



Por otro lado, Almaguer Ramírez informó, que la dependencia a su cargo desconocía de la existencia de la unidad de inteligencia creada por la Comisaría de Guadalajara, como señaló su titular Salvador Caro.

“Es falso totalmente que la Fiscalía General tenga conocimiento de la creación de esta unidad, de quién la dirige, quiénes las integran y qué actividades realizan, por lo tanto de las indagatorias y las diligencias qué haga el Agente del Ministerio Público y la Policía Investigadora, si resultara responsabilidad para cualquier otro mando por supuesto que se le imputaría ante un juez de control”, señaló Almaguer.



Por otro lado, el Fiscal dijo, que el civil que fue presuntamente agredido por los policías, no cuenta con antecedentes penales, además, la motocicleta que arrempujaba al momento de su detención, la cual por cierto no traía placas de circulación, no contaba con reporte de robo.

Por otro lado, se confirmó, que el joven padece de ataques epilépticos, y que se le está invitando a presentar una denuncia en contra de los uniformados tapatíos que lo agredieron, los cuales argumentaron que las heridas que tenía en el rostro la persona, las sufrió al caerse de la motocicleta.

SRN