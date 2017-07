En promedio solo cinco policías vigilan una colonia en GDL

Guadalajara

La capital del estado está conformada por 468 colonias, algunas con más problemas de seguridad que otras, actualmente es vigilada por 2 mil 583 policías, de estos 150 no portan arma de fuego ya que pertenecen a la guardia municipal. Si se divide el número de colonias por la cantidad de policías, en promedio de lo tocan a cada colonia cinco gendarmes.

Juan Bosco Pacheco Medrano, director operativo de la Comisaría de Guadalajara, reconoció que existe un déficit de elementos, lo que ha propiciado que la policía reestructure su forma de patrullar las calles. "Efectivamente somos 2 mil 583 elementos en la actualidad, los cuales están divididos en 11 polígonos y 6 grupos que tenemos, lo que puedo comentarles es que hay vigilancia permanente en las 24 horas del día", señaló.

La carencia de policías tiene un origen: los exámenes de control y confianza. Pacheco Medrano, dijo que la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, se ha quedo sin elementos porque muchos fueron dados de baja por no salir aptos para continuar en sus funciones. "Efectivamente, el control y confianza es uno de los, si no problemas que tenemos nos ocasiona dificultades porque el elemento que no es apto o no son favorecidos con los resultados de los exámenes de control y confianza tienen que someterse a todo un problema el cual consiste en, primeramente separarlos de la vigilancia de las calles para evitar que tengan contacto con el ciudadano porque así no lo marca la misma legislación y el mismo organismo de control y confianza, entonces pasan a otra área distinta y ellos enfrentan un procedimiento jurídico en el cual si son casos que puedan ser revalorados se enviarán a que los analicen y en caso de que no tienen que ser sometidos al procedimiento para causar baja”, dijo . Aunado a esto, otros 100 policías fueron enviados a engrosar las filas de la Fuerza Única.

20 elementos para una de las zonas de la ciudad

MILENIO JALISCO, realizó en días pasados un recorrido por la base de la Policía de Guadalajara de Cruz del Sur, situada entre las avenidas Vázquez Coronado y Fray Andrés de Urdaneta, en donde varios policías, los cuales no quisieron revelar sus nombres por temor a ser sancionados, dijeron que esa zona es vigilada por sólo 20 gendarmes.

Alfredo Rodríguez Fonseca, presidente de colonos Lomas de Independencia denunció que su colonia es patrullada por entre cuatro y seis patrullas por turno.

“Zona tres tienen una extensión de Circunvalación hasta la barranca, estamos hablando de cuatro unidades con ocho elementos, no te puedo asegurar cuántos habitantes conforman la zona tres de la policía de Guadalajara, supongamos unos 500 mil por mencionar una cantidad, ocho elementos y la inseguridad es insuficiente”, comentó.

Pero la responsabilidad de la seguridad no tarea sólo de la policía, los ciudadanos también deben sumar esfuerzos para trabajar para con las autoridades para combatir el crimen.

“Lo que no ha entendido el ciudadano es que también le compete la seguridad a él, porque si nos unimos, nos organizamos y prevemos operativos en conjunto con los diferentes órdenes de gobierno vamos a tener una mejor seguridad, podemos ser auxiliares de la policía porque cuando pasa un robo a una casa habitación y no hay denuncia, bueno por qué no llamaste a la policía y si se hace lo contrario qué va pasar con esto, los delincuentes van a decir, a esa colonia no nos metemos porque los vecinos están bien organizados”, dijo Rodríguez Fonseca.

Invierten comerciantes en sistemas de seguridad

Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad, podrían ser un ejemplo de organización contra la delincuencia. Ana Luz García Calleja, presidenta de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara AC, dijo que cada semana sostienen reuniones con autoridades de seguridad para evaluar cómo va la seguridad.

“Nosotros nos reunimos cada ocho días, algunos líderes empresarias del Centro Histórico y evaluamos cómo va la seguridad, se sacan estadísticas y lo más importante es que los líderes estamos unidos y trabajando para tener un centro histórico más seguro”.

Según la presidenta de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara AC, los comerciantes invierten hasta un 40 por ciento de sus ganancias en sistemas de seguridad para prevenir ser víctimas de robo. La inseguridad en el centro se agudizó con las obras de construcción de la línea 3 del tren eléctrico urbano. “Se han traído a trabajar a la obra a muchas gentes de otros estados de la república y casi estoy segura sin conocer si tienen antecedentes penales, y esas son las personas que están delinquiendo en las calles”, agregó, García Calleja.

