Burocratismo ahuyentó aspirantes a ser policías

El burocratismo que anteriormente se presentaba en el reclutamiento de personal, fue lo que ahuyentó a aspirantes para poder entrar a la Policía Estatal Acreditable, señaló el delegado de seguridad en la zona sur de Tamaulipas, Alejandro Beaven Magaña.

Dijo que los trámites que se realizan para poder ingresar a Fuerza Tamaulipas eran demasiado lentos, con mucha burocracia, ya que existen personas que tienen hasta cuatro meses esperando una respuesta para ver si aprobaron o no el primer filtro.

"Se necesita de un buen número de policías, pero desconozco en qué consiste y/o de que dependa tanto tiempo para dar un resultado, porque tengo conocimiento que existen varias personas que tienen la intención de entrar a la PEA, pero en el camino pierden las ganas o simplemente encuentran otro trabajo en el periodo de espera, porque es mucho tiempo para dar una respuesta", explicó el entrevistado.

Refirió que es demasiado el tiempo de espera, porque desde el día en que entregan papeles, hasta cuando entran al curso pasan muchos meses, sabe de quienes tienen hasta cuatro meses esperando respuesta esperando si pasaron o no.

Argumentó que una vez que entran a la Universidad de Seguridad y Justicia las condiciones son seguras, ya que existe una beca, hasta que entran como efectivo; porque a partir que inician este proceso ya hay una certeza, pero antes de esto existen varias personas que tienen tiempo esperando recibir una noticia para que se le notifique si pasó o no esa primera etapa que consta el proceso de reclutamiento.

Para que una persona pueda llegar a ser policía tardaba hasta un año, "desde el momento que se inicia el procedimiento hasta que salen de la universidad", por ello es que considera que desde un inicio se debió de utilizar las bases que tiene la Policía Estatal Acreditable para dejar información en algunos pósters, flyers, incluso para recibir información de los aspirantes.

"No nos están utilizando como un medio para poder reclutar personas, la información que sé es la que se da a través de los presidentes municipales, porque tengo entendido que ahora se trabajará información con los ayuntamientos", indicó Beaven Magaña.

Recordó que durante el tiempo que lleva en la zona sur del estado, cada vez que visitan las escuelas, asisten a eventos o van a las empresas, siempre hay alguien que se le acerca porque le interesa ser policía y lo único que cumple es en brindar el teléfono de seguridad pública de Ciudad Victoria, porque no cuenta con ningún otro material.

"Si tuviera información a la mano sería más fácil entregarles, creo que en ese sentido no estamos sumando esfuerzos, yo creo que son más de 100 personas las que se me han acercado y la verdad yo en algunas ocasiones les he llamado y me he puesto a su disposición, pero la verdad no ha habido respuesta", refirió.

Indicó a los jóvenes y a toda persona que quiera ser policía, que se trata de una buena carrera, sobre todo si se trata de un joven que apenas va empezando, que va saliendo de la preparatoria, ya que seguridad pública es una de las ramas que va en crecimiento, porque además pueden ascender de puesto.





