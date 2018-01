Detuvimos a Marco Antonio de 4 a 5 minutos: policías implicados

Ciudad de México

Ricardo Tejo Juárez y Martín Jesús González Martínez, policías implicados en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, afirmaron que el joven estuvo detenido de 4 a 5 minutos y lo liberaron para respetar sus derechos al no encontraron a la persona que lo denunció por el delito de robo.

"Desde que nuestros compañeros lo tienen asegurado y yo tomo conocimiento, lo abordan a mi unidad, hacemos el trasladado para buscar a la parte que les habían solicitado el apoyo, la víctima u ofendido, la respuesta no es favorable. Nadie se acerca, tardaron de 4 a 5 minutos en lo que se hace el trayecto (la búsqueda de la víctima). No podemos tener mucho tiempo a una persona arriba de la unidad (por lo que fue liberado)", dijo Ricardo Tejo Juárez en entrevista con Magda González para MILENIO Televisión.

Explicaron que se apegaron el protocolo que marca el nuevo sistema de justicia penal, pues para presentar a un detenido ante el Ministerio Público debe acudir el denunciante o que el delito se haya hecho en flagrancia.

Tejo Juárez dijo que en caso de haber cometido una falla en la detención, "podría ser, en dado caso, de que no se reporta vía radio, en tanto que los compañeros hacen el aseguramiento, pero ellos refieren se les cae el radio. Hay condiciones luego externas, luego por cómo se dan los eventos".

Sin embargo, "hay un protocolo en el que nosotros podemos priorizar, podemos saltar de un paso a otro, siempre respetando el marco jurídico, actuando bajo los principios de legalidad y respetando los derechos humanos".

Ambos policías dijeron desconocer porqué Marco Antonio apareció golpeado cinco días después de su detención.

La detención

El policía González Martínez explicó que una persona pidió el apoyo de los agentes y por eso detuvieron a Marco Antonio cuando corrió hacia el andén en la estación del Metro Rosario.

"Fue por la solicitud de una persona en la estación del Metro Rosario. Él corre hacia la estación, mi compañero va por él, se le cae su radio de comunicación, en ese momento lo abordo en el andén y le digo que si no debe nada por qué corría. Me dijo que no había hecho nada.

"Le doy tiempo para que llegue mi compañero, por el área de atrás, lo agarra por la espalda, lo controlamos, lo apoyo y en ese momento por vía telefónica le pedimos al compañero que nos apoyaran con la unidad por una persona por agresiones", mencionó.

Dijo que a Marco Antonio se le cayó su celular y que un hombre que se identificó como su amigo lo recogió y se lo llevó porque los policías le pidieron que se retirara del lugar.





