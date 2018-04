De 4 mil solicitudes de ingreso solo pasan 391 policías en León

León, Gto.

El secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña dejó en claro que se busca tener una policía de calidad en León, y es que aseguró que de 4 mil solicitudes que se recibieron para formar parte del cuerpo de seguridad, solo 391 fueron aceptados.

Detalló que actualmente la ciudad de León cuenta con casi mil 500 elementos luego de que al menos 220 policías fueran retirados de sus cargos tras no aprobar los exámenes de confianza o por faltas de otro tipo. Agregó que durante los tres años de gobierno se espera cumplir la meta de al menos 500 nuevos elementos.

“Aproximadamente en dos años y medio, tres mil 800 o 4 mil personas quisieron ser parte de la formación de los cuerpos de seguridad, y han cumplido sus procesos alrededor de 391 personas y esto habla de que estamos buscando la calidad, no vamos meter elementos por meterlos, tenemos una meta de 500 elementos en estos tres años de programa de gobierno”, indicó el titular de Seguridad municipal.

MILENIO dio a conocer que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato es una de las siete entidades del país que se encuentra con los niveles más bajos del país respecto al estándar nacional que es de 1.8 policías por cada mil habitantes, pues la entidad solo cuenta con un 0.4 agentes por mil habitantes.

“Son casi mil 500 elementos (con los que cuenta la ciudad de León), hay que recordar que se han ido 220 personas por no cumplir con examen de confianza, consejo de justicia y por la pérdida de confianza. Estamos trabajando el tema de las medidas cautelares y sí hay delitos como la portación de armas de fuego que no entra en la categoría de delito grave y que debería de entrar”, señaló respecto a la “puerta giratoria” que permite la salida de delincuentes por delitos que no son considerados graves.

Ramírez Saldaña aseguró que dejará una policía sana y preparada, pues dijo que con diferentes hechos delictivos ocurridos en la ciudad, ha quedado comprobada la capacidad de reacción de los elementos de la corporación; sin embargo, dijo que aunque la Policía Municipal realiza las detenciones el Sistema Penal no ayuda, pues a las pocas horas o días los maleantes están nuevamente en las calles.