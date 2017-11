Reinstalan a PF que estuvo preso tras fuga de 'El Chapo'

Ciudad de México

El agente de la Policía Federal, Reyes Amyr Mota Carrillo, quien estuvo preso por la fuga de Joaquín El ChapoGuzmán del penal de máxima seguridad del Altiplano, fue reinstalado en la corporación tras cumplir los requisitos de reingreso.

Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía con el agente y llamó a reformar el Artículo 123 apartado B de la Constitución, el cual, acusó, "discrimina a policías, peritos y fiscales".

Castilla afirmó que la Policía Federal está atenta del proceso del resto de los agentes que continúan presos por el mismo caso.

Amyr, policía que estuvo preso tras fuga de Guzmán Loera, se reincorpora al servicio tras cumplir requisitos de reingreso, incluyendo Control y Confianza, caso que recuerda necesidad de reformar el 123 apartado B de nuestra Constitución. pic.twitter.com/CNx1ft3tcq — Manelich Castilla (@ManelichCC) 16 de noviembre de 2017

Como ha dicho el Comisionado Sales @Ley13091963, el 123 apartado B fracción XIII, discrimina a actores del sistema de procuración de justicia: policías, peritos y fiscales. Estamos a favor de reformarlo. — Manelich Castilla (@ManelichCC) 16 de noviembre de 2017

En el caso de los policías federales que continúan presos por el mismo caso, @PoliciaFedMx está atenta de su proceso y en espera de la determinación respectiva. — Manelich Castilla (@ManelichCC) 16 de noviembre de 2017

Ante las restricciones en la ley para reincorporar a policías que hayan estado presos, aunque hayan sido declarados inocentes, Reyes Amyr explicó que su reincorporación fue mediante un proceso como de nuevo ingreso y precisó que la Procuraduría General de la República fue la que lo juzgó y no la Policía Federal.

"Es obviamente que es PGR quien me juzga, aquí la cuestión es esa. Policía Federal no es quien me juzga, no me abren proceso administrativo, por eso tengo la oportunidad de poder reinstalarme en mismas circunstancias en que estaba laborando con mismo grado, prestaciones", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

El agente dijo que la Policía Federal revisa la forma en que le puedan pagar el sueldo de los casi dos años que estuvo preso. "Era prioridad estar reinstalado para hacer la evaluación de pagos", dijo.





