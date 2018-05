Policía de SSP gana bronce en remo en Italia

Ciudad de México

Pablo Ramírez Lemus, policía de la Secretaría de Seguridad Pública, ganaron la medalla de bronce en los 12° Juegos Internacionales de Remo Paralímpico en Gavirate, Italia.

"Fue una experiencia muy buena, lo mejor de todo es que todo el esfuerzo, todos los entrenamientos, que hicimos durante meses antes, tuvieron frutos", dijo Lemus quien regresó a México ayer juntpo con su compañera de remo,Ángeles Britany Gutierrez Vieyra.

Este logro los clasifica directamente al Campeonato Mundial de Remo que se celebrará en Bulgaria, en septiembre de este año, informó en un comunicado la SSP.

"La policía es mi segunda casa, es donde paso la mayor parte del tiempo y hoy día me dio la oportunidad y apoyo en esta competencia, lo cual significó mucho para mí. Me abrieron las puertas y de igual manerales respondí", añadió Pablo.

Ramírez Lemus Pablo ha trabajado por seis años como oficial adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSP y compite a nivel nacional e internacional. Actualmente está clasificado ante el Comité Paralímpico y la Federación Mexicana de Remo.

El deportista envió un mensaje a la ciudadanía diciéndoles "que no se limiten, la limitación la tenemos en la mente, todo lo que uno se proponga, no hay ningún imposible, nuestros sueños debemos seguirlos y nunca abandonarlos a pesar de que la vida te golpee y te tire, no importa las veces que te tire, sino cómo te levantes y cómo regreses. Si das un paso para atrás, da dos hacia adelante".

El equipo contó con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, por lo que de igual manera para la próxima competencia recibirán apoyo para representar a México.









IRH