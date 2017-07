Jefes de policía de Madera son acusados de desaparición forzada

Chihuahua

La Fiscalía General de Chihuahua, a través del agente del Ministerio Público, formuló imputación ante el Juzgado de Control a los jefes de la policía municipal de Madera y de la fiscalía estatal, por el delito de desaparición forzada en perjuicio de tres chihuahuenses.

Los ex agentes federales Jesús Córtes Jiménez e Israel Córdoba Castro fueron detenidos por una orden de aprehensión que libró la Jueza de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, Nora Aída Espino Aguirre, por el 'levantón' de Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Leonardo Arcos Mora y Daniel Valladolid Martínez.

A Jesús C. J. e Israel C. C, el primero: encargado de la dirección de seguridad pública municipal, y el segundo: subcoordinador regional de la zona occidente de la policía estatal única -división preventiva, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y el próximo viernes se resolverá su situación jurídica.

Mediante un comunicado se informó que los imputados no registraron la detención de los jóvenes detenidos el 9 de junio, en la colonia la Ciudadela de Cuauhtémoc, Chihuahua, así como tampoco su ingreso a los separos de la DSPM ni tampoco fueron puestos a disposición de alguna autoridad.

"Con declaraciones vertidas por testigos, agentes policiacos, estudios y análisis de evidencias, integrados en la carpeta de investigación, se sustentó el modo, tiempo y lugar en que las víctimas desaparecieron cuando se encontraban bajo resguardo de los imputados", se precisó.

Durante la audiencia se refirió que los imputados atendieron un reporte, en el que se señalaba la presencia de personas armadas en el exterior de un domicilio del Fraccionamiento La Ciudadela.

"Al llegar a ese lugar, detuvieron a: Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Leonardo Arcos Mora y Daniel Valladolid Martínez; además, aseguraron, un vehículo Honda Civic, 2003 color arena y posteriormente, fueron trasladados a la DSPM ubicada en la calle López Mateos.

"Se estableció que en el patio principal de Seguridad Pública, Jesús C. J. e Israel C. C., se quedaron a solas con los tres hombres y tuvieron siempre en su poder la llave del automóvil; siendo ésta la última ocasión en que se supo de ellos, ya que hasta la fecha no se cuenta con información sobre su posible localización", se señaló.

Cabe destacar que los ex agentes federales arribaron prácticamente con un grupo de la Policía Federal para reforzar las fuerzas estatales en Chihuahua, donde el coordinador de Operaciones Especiales de la PF, Óscar Aparicio Avendaño, fue nombrado –el 3 de noviembre de 2016- titular de la Policía Estatal Única, hoy: Comisión Estatal de Seguridad.