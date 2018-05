San Martín Texmelucan tenía policía espuria, dice titular de SSP

Ciudad de México

Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Puebla, dijo que la Policía Estatal tomó el control del municipio de San Martín Texmelucan, ya que 113 de 185 uniformados no contaban con los requisitos para desempeñarse como autoridad.

"No regresarán a sus cargos; 113 (policías) no tienen pruebas de control y confianza, no tienen la Clave Única de Identidad Policial (CUIP), entonces es gente que no pertenece a la corporación, no están registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública", dijo el funcionario estatal en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Dijo que las autoridades de San Martín Texmelucan ya estaban rebasadas, por lo que el gobernador de Puebla, Antonio Gali, decidió tomar el control de la seguridad.

-¿Había una policía espuria?

-Así es; sólo había gente que se ponía un uniforme, una pistola y se ponía a trabajar.

Ayer, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la SSP ejecutaron un operativo en la comandancia de San Martín Texmelucan, a fin de revisar el armamento y actualización de la Clave Única de Identidad Policial, así como la legalidad de los artículos resguardados y del parque vehicular.

Tras el operativo, la SSP informó que fueron consignados ante el Ministerio Público dos mandos y 117 uniformados.

De los 117 policías, 113 no contaban con las pruebas de control y confianza y el resto cobraba 5 mil pesos para que los uniformados no presentaran los exámenes.



