Dejan sin pistolas radar a Vialidad de Torreón

Torreón, Coahuila

Pedro Luis Bernal, Director de Tránsito y Vialidad en Torreón, señaló que las pistolas radar que eran utilizadas para detectar los excesos de velocidad de los automovilistas en la pasada administración, eran de los elementos y no del municipio, por lo que ya se realizó una requisición para adquirir algunas pistolas.

El Director de Tránsito, Pedro Luis Bernal, informó que cuando se realizó el proceso de entrega-recepción no se entregaron las pistolas radar que anteriormente eran utilizadas, argumentando que éstas eran de los elementos, por lo que la actual administración no cuenta con ninguna.

En cuanto a la fecha en la que el departamento obtendrá estas pistolas, el director dijo desconocerlo.



“Yo llegué y pregunté por las pistolas y resulta que no hay, no están, en el documento de entrega-recepción no está referenciada ninguna pistola radar. Actualmente no tenemos ninguna pistola, las pistolas que se usaban antes eran propiedad de los elementos y pues eso no es correcto”, destacó.

Ante esta situación, el Director señaló que ya se realizó una requisición ante servicios administrativos para adquirir cuatro de estas pistolas detectoras de la velocidad de los automóviles, pues si se levanta una infracción con un aparato que no sea del municipio, se estaría cayendo en el delito.

Vecinos de las colonias del norte, son quienes han manifestado su inconformidad ante la falta de elementos con pistolas radar sobre la carretera Torreón-San Pedro, pues señalan que sin los agentes, los automovilistas exceden los límites de velocidad, poniendo a peligro a todos.





cale