Elsa Martha Gutiérrez

Pese a la polémica que generó en su momento, el sector industrial de Jalisco pide se reactiven los operativos contra motociclistas, ya que en su momento contribuyó a la disminución de robos y presencia de armas en el área metropolitana de Guadalajara.



Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) declaró que esas intervenciones fueron “positivas” y sin decir agua va “se retiraron y hasta el momento no se han reactivado”, subrayó.



Esos operativos, dijo, son importantes. “Los elementos paraban las motos y resulta que había gente armada, cuando andan acompañados son los que están robando celulares, relojes y muchas cosas”.



El sector industrial consideró que urge saber si los motociclistas que circulan por la ciudad “están en orden, que el propietario demuestre que no son robadas, y que además no hay armas”.



Fue en enero del 2016 cuando el secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Servando Sepúlveda, dijo que no habría marcha atrás. Sin embargo, se suspendieron más tarde.



En su momento, lo que se cuestionó fue el hecho de que a los motociclistas se les pidiera portar un chaleco con el número de placas.



En entrevista, también se pronunció por retenes o volantas, aunque se aleguen temas de derechos humanos y de libre tránsito. “Han dado resultado porque en su momento se incautaron armas”.



Consideró que el gobierno del Estado ha dejado muchos vacíos en materia de seguridad. “Ha habido cambios que generan desde nuestra percepción vacíos en el tema de seguridad, sabemos que hay estados peores, pero la verdad no estamos tranquilos, es una realidad. No estamos tranquilos ni la ciudadanía, ni los empresarios".



Por lo pronto, reveló que las extorsiones telefónicas se incrementaron hasta en un 80 por ciento.



“Gratificaciones”

Los transportistas de Jalisco tienen que pagar entre 5 y 20 mil pesos al ministerio público para que agilice liberar las unidades que son recuperadas, tras ser robadas por delincuentes.









Así lo denunció el presidente de Comité de Vialidad y transporte del CCIJ, Enrique Dueñas Rodríguez, quien elegantemente llamó “gratificación” a la extorsión.

El camión se recupera hasta dos meses después de haber sido localizado, pero “sí hay gratificación. Te solicitan una gratificación para soltar el vehículo, que van desde los 5 mil a los 20 mil pesos”.

Al asegurar que han presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), los casos de extorsión no se traducen en una sanción.

¿Quién les solicita?, “Los ministerios públicos para dar la orden de salida del vehículo que está asegurado”.

Lamentó el poco seguimiento que tiene la FGE en los casos de robos a transporte de carga.

Los delincuentes obtienen más rápido su libertad que ellos en recuperar sus unidades.

Indicó que la intervención de la autoridad federal en el combate de este delito, tampoco ha servido.

“Las autoridades federales no son las más eficientes del mundo y bueno el asunto entrampado entre lo federal y estatal, me toca, no me toca y ahora vemos que el problema es mayor”.

Según el presidente del Comité de Vialidad y Transporte del CCIJ, a diario se cometen dos robos a unidades y ocurren cuando el operador se detiene a cargar combustible, o bien, “cuando toman sus alimentos, o acude atender sus necesidades fisiológicas”, explicó.

SRN