PGR puede citar a declarar a socios de Barreiro

Ciudad de México

Un juez federal rechazó otorgar una suspensión provisional a Juan Carlos Reyes García y Sergio Reyes García, quienes impugnaron los citatorios que giró la Procuraduría General de la República para que declaren en la investigación contra el empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien ha sido vinculado con Ricardo Anaya, candidato del PAN a la Presidencia.

Patricio Leopoldo Vargas, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, solo otorgó la suspensión a los quejosos para el efecto de que la PGR no determine (consigne) la carpeta de investigación que integra contra ellos la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

TE RECOMENDAMOS: Segob no tiene las manos metidas en proceso electoral: Navarrete



Juan Carlos Reyes es dueño de la empresa Master Plan Development, que supuestamente le compró una bodega en un parque industrial a Ricardo Anaya.

En el acuerdo publicado hoy en listas judiciales se menciona que Juan Carlos y Sergio Reyes promovieron un amparo contra los citatorios del 21 de febrero del presente año, librados por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Alteración de Moneda de la SEIDO.

El juez señaló que la fecha en que los quejosos tenían que comparecer ante la autoridad ministerial responsable ya transcurrió.

TE RECOMENDAMOS: MC acusa a Segob de orquestar ataques contra Anaya



“En efecto, de las constancias que dicha responsable remitió en apoyo a su informe previo, respecto del diverso acto reclamado (omisión de dar contestación a sus escritos de 14 de febrero de 2018), se advierte que la hora y fecha en que tenían que comparecer era el 27 pasado, aunado a que carecen de algún apercibimiento que impacte en la esfera jurídica de los peticionarios de amparo, motivo por el cual, no tienen vigencia y coercitividad, aspecto donde descansa el obstáculo para conceder la suspensión provisional solicitada…”, indica el acuerdo del juzgador.

Sin embargo, Leopoldo Vargas concedió la suspensión para el efecto de que la autoridad ministerial responsable no determine la carpeta de investigación contra los dos quejosos, “siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público; ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva, lo cual no implica la paralización de la facultad de investigación y consecuente integración de la misma”.





nerc