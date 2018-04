Pescador a punto de morir desangrado

Tampico

Pescador vive un calvario, ya que después de haber acudido a un bar de la zona centro, en donde discutió con su rival de amores sacando la peor parte, recibiendo una andanada de golpes con algún objeto contundente lo que le produjo una hemorragia que puso en peligro su vida.

Fue durante la noche del lunes cuando el pescador Felipe Cruz Olivo de 57 años de edad arribó a las instalaciones de la Policía Estatal presentando una serie de lesiones en el cráneo y en el rostro por donde escapaba gran cantidad de sangre.

Motivo por lo que dieron parte a la Cruz Roja de Tampico, en donde se informó que no había ambulancias y que por tanto no podían darles la atención al servicio en referencia, obligándolos a trasladarlo de inmediato pero al llegar vivió un calvario ya que no querían atender al herido.

JACM