Persecución penal y laboral contra Juan Díaz: maestros

Maestros de diversas regiones del país, en voz de Venancio Morales Zúñiga, advirtieron que perseguirán penal y laboralmente a Juan Díaz de la Torre, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, si este lunes encabeza el Congreso Nacional Extraordinario del SNTE, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde busca reelegirse en el cargo.

Carlos de Buen, asesor legal de los profesores, aclaró que si bien la suspensión otorgada por un juez federal a tres maestros de Baja California no evita que Díaz ejerza el cargo de secretario general, la medida cautelar sí impide que tome decisiones como presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del SNTE.

En conferencia de prensa, el abogado, quien también representa a Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, aseveró que el Consejo Nacional Extraordinario del SNTE que se desarrolló en 2013 y que llevó a Díaz al frente del sindicato fue ilegal, porque ocupó dos cargos: presidente y vicepresidente.

"Ahí empieza a ocupar dos cargos que los estatutos no le permitirían ejercer, y de ahí deviene una declaración de ausencia de la profesora Elba Esther Gordillo; en el congreso de 2013 se introduce esta figura de la ausencia... ella (Elba) no estaba en posibilidad de defenderse, porque estaba privada de la libertad, y se sigue una votación sin respetar las reglas generales que marca el estatuto", explicó De Buen.

Por esta razón, dijo Venancio Morales, se promovieron más amparos en 30 entidades, excepto Oaxaca y Yucatán, con la finalidad de que se anule el acuerdo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de 12 de marzo de 2013.

La suspensión señala que "el profesor Juan Díaz no puede ejercer ninguna función como presidente del consejo; no dice nada que la pueda ejercer como secretario general", explicó el litigante.

De Buen puntualizó que la suspensión no tiene efectos restitutorios, pero en caso de concederse el amparo sí tendrá ese alcance.

Aseguró que en un momento dado Elba Esther Gordillo pudiera retomar el control del SNTE, aunque enfrente prisión domiciliaria, porque el único derecho que tiene suspendido es el del voto.

Recordó que contra Napoleón Gómez Urrutia se libraron varias órdenes de aprehensión y él continuó siendo el dirigente minero.

"La profesora, en la situación que esté, desde el punto de vista del derecho penal no tiene impedimento para seguir siendo presidenta, lo que fuera, en el sindicato. La suspensión no le regresa el cargo de presidenta, pero Díaz no puede ejercer la presidencia mientras esté vigente la suspensión", manifestó el representante legal.

Hace unos días, un juez federal concedió una suspensión provisional a tres maestros de Baja California que impugnaron la toma de nota de la sesión extraordinaria de Consejo Nacional del SNTE en 2013.

La suspensión provisional no surte efectos hacia el pasado ni modifica determinaciones sindicales previamente adoptadas.

No forman parte del juicio de amparo ni son materia de análisis o debate los acuerdos alcanzados en la 36 sesión extraordinaria del Consejo Nacional del SNTE, de entre los cuales, según se afirma en la demanda de amparo, se modificaron estatutos y se designó al actual presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del SNTE, Juan Díaz de la Torre.