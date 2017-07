Periodista clama por justicia y Sales ofrece "apoyo total"

Tijuana

Hay “apoyo total” para que el asesinato de la doctora Alma Angélica Ciani no quede impune, aseguró Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, al periodista deportivo y hermano de la víctima, Odin Ciani.

En respuesta a un mensaje que el periodista de la empresa ESPN transmitió por la mañana del martes en Twitter para exigir a las autoridades del gobierno federal que frenen la situación de inseguridad que padece México, el funcionario informó que han ofrecido al gobierno de Baja California toda la ayuda en las investigaciones.

Alma Angélica Ciani fue asesinada la tarde del lunes pasado en su consultorio, ubicado en bulevar Cuauhtémoc Norte, de la colonia Libertad parte Baja, en la delegación Mesa de Otay, de Tijuana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, quedó descartado el robo como presunto móvil.

Ayer, Odin Ciani transmitió por Twitter un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al gobernador de Baja California, Francisco Vega, en el que refirió: “Ayer (lunes) en presencia de su hijo, su hija y mi madre, un delincuente entró a matar a mi hermana y con tres disparos certeros la mató”.

A punto del llanto agregó: “No podemos seguir viviendo con esto. ¡Les exijo que se resuelva esta situación!... No es justo que México esté viviendo esto... tú que me estás viendo dale retuit (a este mensaje), que llegue esto a las autoridades. Hoy me tocó a mí, mañana te va a tocar a ti. Y por todos y cada uno de los que hemos sufrido esta situación por favor señor Presidente, por favor señor Osorio Chong ¡no permitan que esto siga!”.

Horas después, también en Twitter, Sales comentó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la hermana de @odin_ciani, producto de un crimen que no quedará impune”.

Y agregó: “El secretario de Gobernación ha ofrecido al gobernador Francisco Vega el apoyo total de la Federación en las investigaciones que realiza el estado”.

Ayer también hubo homicidios en Veracruz (6), Chihuahua (2) y SLP (1).

Con información de: Isabel Zamudio, Juan J. García y Antonio González.