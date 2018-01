En funeral, exigen a Peña detener a asesinos de periodista

Acapulco

Familiares y amigos del periodista Carlos Domínguez exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobierno federal agilizar las indagatorias para detener y castigar a los responsables del asesinato.

"Exijo aquí, en la ciudad de Acapulco, Guerrero, a las doce del día con tres minutos, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que ponga a disposición todos los medios con los que cuenta el estado para se dé con los responsables de este cobarde asesinato de mi padre.

"Exigimos justicia, mis hermanos, mis sobrinos y sus nietos a los que tanto adoraba, se lo exigimos que esto no se quede así", clamó Carlos Domínguez Rodríguez, hijo del periodista asesinado el sábado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Rodeado de comunicadores porteños dijo que el crimen de su padre no puede ni debe quedar impune.

"Mi padre, escribía de todo, era imparcial era muy preciso, no estoy seguro si fue por el contexto periodístico.

"Llevaba 40 años dedicándose a esto, yo creo que a muchos ya no les gustaba porque era muy directo con las personas", señaló.

Reveló que no había recibido amenazas, pero algunas veces le comentó que se sentía con miedo y "me decía que me cuidara, no tenía ninguna amenaza, era un periodista muy respetado", destacó.

Los restos del periodista, asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron velados en el puerto, donde también incursionó en diversos medios de comunicación y más tarde fueron trasladados a la comunidad de Nuxco, municipio de Tecpan de Galeana, región de la Costa Grande de Guerrero, donde fueron sepultados.j

Antes, un grupo de reporteros, camarógrafos, fotoperiodistas y corresponsables realizaron una protesta silenciosa. Colocaron cruces de madera pintadas de negro con el nombre de los comunicadores asesinados en la última década en Guerrero, así como una lona.

El hijo del comunicador asesinado dijo que la muerte de su padre es un crimen que destruye a una familia y "les quita un colega a todos ustedes, periodistas como mi padre", señaló.





VJCM