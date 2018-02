Cierran guardería por la muerte de niño

Torreón, Coahuila

El Delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Laguna I, Hugo Morales, informó que la familia del menor que falleció luego de broncoaspirar en la guardería, ya interpuso la denuncia.

Además el titular de Protección Civil, Alfonso Mijares, destacó que el inmueble permanecerá clausurado mientras se terminan las investigaciones por parte de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes, cuando un bebé de dos años de edad con síndrome de down, de nombre Leonel, falleció luego de broncoaspirar al interior de la Guardería Querubines, localizada en la avenida Juárez, número 3422A.

Morales mencionó que lo importante de la investigación es conocer si hubo negligencia médica por parte de las trabajadoras de la guardería.



Hugo Morales señaló que la familia colocó la denuncia ante la Fiscalía durante la tarde del martes, además que la necropsia de ley ya se le realizó al menor, encontrando que la causa de muerte fue broncoaspiración.

Luego de que esto ocurrió, la guardería fue revisada y clausurada de manera temporal por personal de Protección Civil, por lo que Alfonso Mijares, titular de la dependencia, dio a conocer los motivos para llevar a cabo esta clausura.

“Se levantó un acta de inspección y se cierra por las siguientes irregularidades, no se han realizado simulacros, pues no se exhiben constancias de simulacros ni la conformación de la guardería, no se han realizado pruebas de alarmas y no se exhibe el programa interno de Protección Civil 2017 y 2018” .

Fue por estos motivos que, de manera preventiva, el personal de Protección Civil cerró la guardería, esto a la espera de que el ministerio Público o el Juez de Primera instancia de la orden de reabrir la guardería.

Finalmente, Mijares destacó que las guarderías están a cargo del Estado, todo esto a partir del 2018, pero ellos como entidad local son los primeros respondientes, pero deberá ser personal de Protección Civil del Estado quien realicé más indagatorias en la guardería.

