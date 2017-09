Penales de Tamaulipas con atraso en filtros de seguridad

Tamaulipas

Reconoce la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas la falta de equipo para inhibir señales al 100 por ciento en cárceles estatales, además de la falta de instrumentos para realizar una mejor revisión en las aduanas de los centros penitenciarios.

Así lo destacó su titular, Luis Felipe López Castro al señalar que "estamos siendo más rígidos en cuanto a la disciplina al interior, se está rehabilitando el sistema de videovigilancia, se está trabajando con los inhibidores para que no se puedan hacer llamadas al interior de los centros".

Explicó que "las aduanas no tienen instrumentos adecuados para trabajar, por lo que optamos que el último filtro fuera policía estatal".

Mientras que de los inhibidores dijo que hay de dos tipos, los federales, de los cuales no tienen ellos el control y los estatales, en los que están pensando en renovar algunos porque han perdido sus capacidades, la tecnología telefónica avanza y el inhibidor de señal debe de evolucionar al mismo ritmo, no se pueden quedar atrás.

"No podemos decir cuántos faltan, porque es información muy sensible que no debe de ser dada a conocer, se están revisando en todos los Cedes, hay una compañía que se está encargando de darles mantenimiento, así mismo los que requieran cambio, se llevarán a cabo".

El año que entra se pretende ya tener el mantenimiento y la cobertura total en los inhibidores estatales, sin embargo destacó que la inversión en videovigilancia del año que viene será menor, porque no van a dejar a lado una inversión ya hecha, "se están aprovechando al máximo el sistema de cámaras son de muy buena calidad, lo único que necesitaban es mantenimiento", concluyó.





JERR