Candidatos de Guadalupe proponen quitar fotomultas

Tras arrancar la etapa de campañas los primeros minutos de este domingo, los candidatos a la alcaldía de Guadalupe propusieron terminar con las polémicas fotomultas y brindar una mejor seguridad a la ciudadanía.

En diferentes eventos, los candidatos concordaron en que las fotomultas no deben ir más ante la negativa de la ciudadanía, al considerar que es un programa meramente recaudatorio.

Por su parte, Pedro Garza, candidato del PAN, señaló que las únicas cámaras que se instalarán en el municipio brindarán seguridad a los habitantes en lugar de “quitarles su dinero”.

“Lo primero que le vamos a quitar a estas gentes (sic) son las cámaras, fotomultas que nos han extorsionado hasta el tope… No lo vamos a permitir y van para afuera”, dijo.

De igual forma, Daniel Torres, candidato Independiente, sostuvo que no habrá necesidad de consultar a la ciudadanía al señalar que es claro el rechazo de los guadalupenses a dicho programa.

“Las foto multas se van, no necesitamos una consulta porque la gente ya lo dejó en claro, no las quieren y no habrá más fotomultas en Guadalupe”, refirió.

Sin embargo, Cristina Díaz, candidata de la Coalición Ciudadanos por México, no trató el tema como tal, pero enfatizó su propuesta en mejorar las condiciones de seguridad del Ayuntamiento.

“De las más de 600 colonias que tiene nuestro municipio, direccionaremos nuestros esfuerzos en las 30 colonias que nos arrojan el 33 por ciento de los delitos, en donde los principales son de carácter patrimonial. Privilegiaremos la organización de cinco zonas para el establecimiento de 20 subestaciones”, subrayó la priista.

En ese mismo tenor, Laura Paula López, candidata de Movimiento Ciudadano, aseguró que más allá de garantizar la seguridad a los ciudadanos, la principal necesidad que tiene Guadalupe es la falta de gobernantes que trabajen por el pueblo.

“Vamos a trabajar en la seguridad, en la recreación para las familias, en el transporte y en la movilidad, Guadalupe tiene muchas necesidades, pero la principal necesidad es de la gente que tiene que gobernar y trabajar por el pueblo”, subrayó.

Por último, Yuri Vanegas, candidato independiente, comentó que ya es hora de cambiar las mismas caras de siempre que contienden por los cargos de elección popular, y terminar con prácticas de chapulineo y demás.

“Traemos esta propaganda en donde reza ¡Candidatos chapulines a la chin…! Porque vemos a una candidata que viene de ser senadora, vemos al hermano del PAN que viene de diputado federal y viene a buscar otra vez la alcaldía”, concluyó.